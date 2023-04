Rosa Perrotta demolisce Pietro: si è accorta solo adesso che non è l’uomo che pensava che fosse

Uomini e Donne, i fan di una splendida coppia formatasi all’interno del noto dating di Canale 5 iniziano a tremare. La bellissima Rosa Perrotta demolisce sui Social il compagno Pietro. Si è accorta solo adesso di un difetto.

Uomini e Donne, è ancora oggi, a distanza di tantissimi anni dal suo via su Canale 5, uno dei programmi pomeridiani più seguiti in assoluto degli italiani di ogni età. Ci fa compagnia ogni giorno, poco prima delle 15.00, dal lunedì al venerdì con le vicissitudini sia di coloro che partecipano al Trono Classico sia a quello Over.

Quest’ultimo ruba spesso la scena al primo, grazie alla presenza di dame e cavalieri che riescono a tenere banco a lungo nel corso delle varie puntate. Sta di fatto che pure le coppie che si sono formate nel corso delle passate edizioni non sono mai uscite dal cuore dei fan di Maria De Filippi.

Ciò vale anche per il Trono Classico, che conquista per lo più i giovani e i giovanissimi. Fra i tanti che si sono conosciuti in studio e che sono usciti mano nella mano dopo la romantica caduta della pioggia di petali di rosa, ci sono da annoverare i bellissimi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Loro, ancora oggi, dati alla mano, rappresentano una delle coppie più amate e seguite in assoluto dal pubblico televisivo sui Social.

La nuova vita di Rosa e Pietro dopo il successo

Lei è una modella e influencer, mentre lui, dopo il clamoroso successo ottenuto, ha dovuto pian piano lasciare il suo lavoro di avvocato, per lavorare attivamente sul Web. La donna, durante una recente intervista rilasciata per RTL 102.5, ha svelato che le piacerebbe davvero molto avere l’occasione di presentare un programma tutto suo, col preciso scopo di aiutare le altre donne.

In particolar modo si rivolgerebbe alle giovani mamme, per donare loro la consapevolezza di poter tornare nuovamente in forma dopo la gravidanza. Una cosa che tuttavia lei fa già in veste di affermata e amatissima influencer. Anche Pietro è molto seguito sui Social e sovente entrambi amano condividere coi numerosi estimatori la loro via anche a telecamere spente.

Pietro non sa baciare?

Sta di fatto che ora una notizia che è diventata in men che non si dica virale ha atterrito i fan dei due, soprattutto quelli della prima ora e più affezionati. Tuttavia si è trattato di un mero scherzo e pertanto costoro possono tirare un bel sospiro di sollievo. In pratica Rosa, pubblicando una clip su Instagram ha per l’appunto scherzato sul fatto che il suo compagno non sa baciare.

Tanti utenti hanno commentato che dopo 6 anni e due figli messi al mondo assieme è veramente molto grave se lei si sia accorta di ciò soltanto ora. Al di là della burla, i due sono più uniti e innamorati che mai. Inoltre sono assolutamente vincenti sul lavoro. Nonostante ciò mettono sempre e comunque al primo posto il partner e le loro amatissime creature.