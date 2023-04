“Mi viene da vomitare”: professionista di Ballando distrutta | Non c’è fine al peggio

La professionista di Ballando con le stelle senza peli sulla lingua si è arrabbiata e di certo non ha paura di dire quello che pensa. Le viene addirittura il vomito, ma cos’è successo di preciso e soprattutto di così grave?

È senza peli sulla lingua la professionista di Ballando con le stelle che qualche giorno fa si è furiosamente arrabbiata dicendo senza mezze misure quello che realmente pensa della situazione che si è venuta a creare. Ha il vomito per colpa di tutto quello che è successo.

Questa situazione ha fatto molto scalpore in quanto per averle suscitato una tale reazione, deve essere successo qualcosa di veramente grave. La professionista di Ballando con le stelle la conosciamo bene e non ha nessun timore ad esprimere la propria opinione, come ha fatto più di una volta durante la trasmissione in onda del noto programma Rai, però per essersi arrabbiata così tanto devono averla colpita nel profondo.

È iniziato tutto per un servizio televisivo

Prima di svelarvi il nome della professionista di Ballando con le stelle che si è infuriata in questa maniera, dobbiamo procedere per gradi. Innanzitutto come ben saprete, a breve inizierà una nuova stagione del noto programma della Rai e nel mentre si è avviata una nuova fase del noto tg satirico di canale 5, Striscia la Notizia, condotto attualmente dal dinamico duo composto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Si ok, ma cosa c’entra penserete voi? C’entra per il semplice motivo che è iniziato tutto per via di un servizio mandato in onda da Striscia la Notizia, in cui l’inviato Pinuccio, ha parlato in modo diretto delle aziende italiane che ancora collaborano con la Russia e del fenomeno dell’aumento delle bollette. Ecco le parole del servizio che hanno fatto infuriare la professionista del programma condotto da Milly Carlucci:

“Carissimi amici da casa. Vi stanno arrivando le nuove bollette? State subendo i rincari delle cose e dei prodotti? Vi sono già arrivate amici? Purtroppo è dovuto in gran parte alla situazione in Ucraina, ovvero alla guerra. Se vi ricordate Draghi disse ‘preferite i condizionatori accesi o la pace?’. Eh sì, stiamo vivendo questa situazione proprio perché è scoppiata la guerra tra Russia, Ucraina e l’Europa, chi manda le armi. Si è creato questo conflitto. L’Europa oltre alla questione armi ha fatto delle sanzioni. Alla Russia non dovrebbero arrivare alcuni prodotti occidentali…”.

La rabbia della nota ballerina

Dopo aver udito le parole del servizio di Striscia la Notizia, a detta della protagonista poco rispettoso, la professionista di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina, senza peli sulla lingua dice quello che pensa.

Ecco che cosa ha dichiarato in una storia sui social la Kuzmina contro Striscia la Notizia:

“Che ignoranza e che schifo Striscia. I problemi sono dovuti alla “situazione in Ucraina”? Situazione? Spero intendesse invasione. “Sta succedendo questa cosa tra la Russia e l’Ucraina”? Tutto ciò detto con un accento del Sud Italia perché credo lo trovino divertente. Mi viene da vomitare”.