Emanuel Lo sbugiardato dalla ballerina famosissima: ha mentito sull’allievo di Amici

Emanuel Lo nella prossima puntata metterà in difficoltà un allievo e una nota ballerina gli ha puntato il dito contro. Ecco cosa vedremo sabato 8 aprile 2023 al Serale di Amici.

Emanuel Lo è presente nello studio di Amici da quest’anno perché ha preso il posto di Veronica Peparini. Adesso è a capo di una delle tre squadre con Lorella Cuccarini, con la quale regala emozioni indescrivibili quando si esibiscono. Infatti danno del filo da torcere a Raimondo Todaro e Arisa mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano preferiscono puntare sull’ironia.

Emanuel Lo ha studiato danza fin da piccolo. Solo nel 1996 ha debuttato sia in Rai che nella Mediaset. Nel suo curriculum sono stati inseriti tanti programmi televisivi: dal Festival di Sanremo a Domenica In. Ha avuto modo di collaborare con grandi artisti della musica internazionale come Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams e Geri Halliwell.

Nel 2010 si è occupato delle coreografie del corpo di ballo di X Factor e tre anni dopo con Giorgia ha realizzato dei brani musicali inseriti poi nell’album Senza paura. nel 2016 è stato accolto nello studio di Amici in qualità di giudice dei ballerini hip hop e ora è un maestro a tutti gli effetti.

Secondo le anticipazioni farà un gesto che lascerà di stucco colo che seguono il talent show. Su Twitter è stato condiviso un post sulla faccenda al punto tale che è intervenuta una famosissima ballerina. In realtà lo criticherà per supportare uno degli allievi messo in difficoltà proprio da lui.

La prima ballerina contro Emanuel Lo

In poche parole il guanto di sfida è utilizzato dai maestri per fare delle sfide mirate tra gli allievi. Fino a ora abbiamo assistito ad alcune che hanno ricevuto delle critiche, come quello dato a Isobel e Maddalena. La Celentano sostiene da sempre che la seconda sia ancora acerba, dunque non fa altro che esaltarlo mettendola a confronto con l’altra.

Stavolta a essere preso di mira è Emanuel Lo perché vorrà fare lo stesso proponendone una tra Ramon e Maddalena. Dovranno cimentarsi nell’hip hop, moderno e classico. Molti utenti social si sono lamentati e tra questi non è passato inosservato il commento di Virna Toppi, la ballerina di punta del corpo di ballo del Teatro La Scala dal 2018. Ha dato pienamente ragione al ragazzo.

Tweet su Ramon – Fonte Twitter – Youbee.it

Valanga di critiche per l’ultima eliminazione

Fino ad ora sono stati eliminati Megan, Niveo, Gianmarco, Piccolo J e Samu. Gli altri sono ancora in gioco e faranno di tutto per restare fino alla fine. Chi saranno i prossimi? Per scoprirlo bisogna attendere la puntata di sabato.

L’eliminazione di Samu è stata fortemente criticata dal web, chiaro segno che lui piace molto. Sicuramente avrà modo di costruire una carriera sulla propria passione. E’ questo l’augurio che i telespettatori fanno per ogni singolo allievo.