Alba Parietti, si stringe intorno a Berlusconi: il tristissimo messaggio che non passa inosservato

La bellissima Alba Parietti si stringe in un dolce abbraccio all’ex Premier. Il suo messaggio non passa di certo inosservato.

La mitica Alba è ancora oggi un’artista molto amata del grande pubblico. Donna bellissima e dotata di immenso charme, possiede una fisicità certamente notevole. Ama prendersi cura di sé e dire sempre la sua, costi quel che costi. Ed è anche per tale motivo che è molto ricercata in TV in qualità di opinionista per svariate trasmissioni e salotti televisivi.

Recentemente l’abbiamo ammirata in veste di concorrente a Tale E Quale Show, uno dei programmi di punta di Rai Uno, condotto da Carlo Conti. Lei si è detta molto divertita dell’esperienza vissuta, sebbene non abbia mai ottenuto grandi punteggi e, al contrario, abbia ricevuto sonore critiche, per lo più da parte del carismatico Cristiano Malgioglio.

Nonostante ciò lei ha incassato con stile ogni singola parola, anche perché i due per la verità sono grandi amici nella vita. Una vita, quella di Alba, decisamente piena sotto ogni punto di vista e che oggi la vede nuovamente felice e innamorata, come ha di recente rivelato la stessa a Verissimo.

Il suo toccante messaggio per Silvio

Ora come ora la showgirl sta soffrendo per ciò che è da poco accaduto a Silvio Berlusconi. La Parietti ha voluto esprimere nei confronti dell’ex Premier, nonché della sua famiglia, tutta quanta la sua vicinanza, per quello che sta nuovamente vivendo l’uomo. Un gesto decisamente bello e dolce che non è passato affatto inosservato.

“Forza Silvio. Un grande abbraccio, un augurio affettuoso a Silvio perché possa riprendersi presto”, ha scritto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram Alba a corredo di uno scatto dal sapore squisitamente amarcord che ritrae lei stessa in compagnia del politico e noto imprenditore milanese.

Il nuovo ricovero del politico

A farle sentire la propria solidarietà tanti fan e alcuni colleghi vip, tra cui le meravigliose Sandra Milo e Paola Perego. Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. È stato trasportato lì dopo un malore avvenuto mentre era nella sua residenza di Arcore.

La situazione è seria e ora come ora Silvio si trova nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Tantissima l’attenzione mediatica riposta nei confronti del suo ricovero, con giornalisti e fotografi che hanno immediatamente raggiunto l’ospedale. Tuttavia, sia la famiglia che la giovane compagna Marta Fascina, hanno di gran lunga preferito la strada del silenzio e più totale privacy.