Questa bimba paffuta oggi è la più odiata del Paradiso delle Signore: chi la riconosce?

La riconoscete questa bambina paffutella? Il sorriso è inconfondibile, oggi è la più odiata del Paradiso delle Signore. Avete già capito di chi si tratta? Era una bambina già molto graziosa e infatti ha lavorato con i migliori fotografi dell’epoca.

Il Paradiso delle Signore per chi non lo sapesse, è una fiction italiana creata da Monica Vullo e trasmessa su Rai 1, a partire dal 2015, arrivata ad oggi alla sua settima stagione. Se le prime due stagioni furono pensate appunto come fiction, dalla terza stagione diventa ufficialmente una soap opera quotidiana, con storie e personaggi che si evolvono nel tempo. La trama ruota tutta attorno alle varie vicende che si creano all’interno del primo grande magazzino interamente dedicato alle signore degli anni ’50.

Qualche dettaglio su questa bambina, oggi donna!

Come di consueto, eccoci tornati con il nostro quiz dell’indovina chi è il personaggio misterioso. Ecco qualche indizio che sicuramente se siete fan di questa attrice vi faranno capire immediatamente la sua identità.

La bambina in questione, oggi ha 49 anni, è un’attrice e una regista teatrale italiana di successo. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da quando aveva 6 anni, partecipando a spot del Carosello, nonché come modella bambina per alcune delle campagne fotografiche più famose degli anni ’80. In seguito inizia a recitare in film, fiction e soap opere di vario genere. La ricordiamo per la sua presenza in La piovra, Cento Vetrine, Incantesimo, Abbronzatissimi 2, La ragazza di Cortina e così via. Avete capito di chi si tratta?

Vanessa Gravina com’è cambiata negli anni

Bravi! La bimba paffutella, più odiata nel Paradiso delle Signore, altri non è che la bravissima Vanessa Gravina, alias Adelaide di Sant’Erasmo nella fiction. La Gravina ha pubblicato uno scatto amarcord in cui viene riproposta una sua foto da piccolina, mentre posava per la rivista Vogue.

Ecco le parole inserite da Vanessa Gravina nella didascalia di questo scatto inedito:

«Quando posavo per delle foto mi annoiavo moltissimo. E pensare che lavoravo con i fotografi più importanti di quegli anni, come Riva, Ferri, Avedon… A me piaceva fare i caroselli, perché interpretavo qualcosa, interagivo con altri. Certo, mi vedevo bella nelle foto ma a quell’età ti importa poco di queste cose»