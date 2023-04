Gianni Sperti irriconoscibile: ma cosa ha combinato ai capelli | Maria così non lo fa entrare a UeD

Gianni Sperti totalmente irriconoscibile, ha cambiato look ai capelli ma la sua scelta non è piaciuta. Maria De Filippi non lo farà mai entrare a Uomini e Donne, sarà l’ora per Sperti di trovarsi un nuovo lavoro?

Cos’ha combinato Gianni Sperti ai capelli? Con questo nuovo look è totalmente irriconoscibile, il web insorge, ha sbagliato tutto, stava molto meglio prima. Sicuramente Maria De Filippi non lo farà mai entrare sul set di Uomini e Donne. Diciamo che adesso non si distinguerà più dalla sua collega Tina Cipollari.

Gianni Sperti è famoso per i suoi cambi di look e outfit improvvisi, ma questa volta ha leggermente esagerato. Non sembra neanche più lui e i suoi follower lo attaccano. Come farà a continuare ad essere un opinionista credibile con questa nuova immagine?

Gianni Sperti spiazza Maria De Filippi

Uomini e Donne di Maria De Filippi con le sue frecce e il suo arco da Cupido, è riuscita nuovamente nel suo intento, un altro amore su quel famoso trono è nato. Come cantavano i Beatles nel loro cult All you need is love, l’amore è tutto quello di cui si ha bisogno e Lavinia Mauro lo sa bene. Finalmente la tronista ha trovato tra tanti spasimanti il suo principe, la sua scelta è ricaduta su Alessio Corvino.

I due sono così pronti a lasciare il set del programma e iniziare il loro nuovo cammino, insieme, nella vita reale. Chi ha stupito maggiormente Maria De Filippi è stato Gianni Sperti il quale ha esordito con questo commento: “Manchi già Lavinia e mi mancheranno anche le segnalazioni di Alessio”.

Se molti hanno visto in queste parole, una sorta di nostalgia per l’uscita di una tra le coppie più amate del programma, altri hanno riconosciuto in queste parole un “pizzico di veleno“. Chissà cosa avrà voluto dire veramente Gianni Sperti?

Il nuovo look di Gianni Sperti

Gianni Sperti è irriconoscibile con il suo nuovo look, la domanda sorge spontanea: “Cos’ha combinato ai capelli?”. Sicuramente Maria non lo farà più entrare sul set di Uomini e Donne. Ovviamente la battuta è ironica. Il noto opinionista del dating pomeridiano di Maria De Filippi è apparso in una storia su Instagram con una parrucca bionda dai capelli lunghissimi.

Ha fatto sorridere tutti in quanto questa nuova piega proprio non gli dona, i suoi followers sono affezionati a lui con il suo taglio di sempre. Maria ha tirato un sospiro di sollievo, nonostante tutti i cambiamenti nella sua vita e nei suoi programmi, una cosa è certa Tina e Gianni rimarranno sempre loro.