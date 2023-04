“Aspettavo un figlio da lui ma ho abortito”: dramma impietoso per la famiglia Carrisi | Pianto tutte le lacrime

Dramma per la famiglia Carrisi, aspettava un figlio da lui ma ha abortito. La devastante verità riemerge dopo tanti anni, quella donna ha pianto tutte le sue lacrime, un’esperienza del genere non la si augura a nessuno.

Il retroscena inquietante, aspettava un figlio da lui ma ha abortito. Questo fatto si abbatte come un fulmine a ciel sereno sulla famiglia Carrisi, la quale ha vissuto un dramma impietoso. Ha pianto tutte le lacrime che aveva in corpo. Al Bano e Romina non si sono mai del tutto ripresi.

La famiglia allargata Carrisi ha vissuto vicissitudini di ogni genere, purtroppo molte sono state drammatiche. È iniziata con la scomparsa di una figlia, in seguito questa vicenda ha portato al divorzio dei genitori e al tentare di andare avanti per il bene dei figli, pur prendendo strade diverse e soprattutto compagni diversi.

La famiglia Carrisi

Al Bano Carrisi e Romina Power sono due grandi cantautori italiani che hanno raggiunto il loro apice nella carriera a partire dagli anni ’60. Ovviamente loro due non hanno bisogno di molte presentazioni, i loro brani sono tutt’ora molto conosciuti, come per esempio Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci sarà, Tu soltanto tu e così via.

Al Bano e Romina non erano una coppia solo professionalmente, ma anche sentimentalmente, in quanto i due sono convolati a nozze nel 1970. Da loro amore sono nati 4 figli, Ylenia, Romina, Cristel e Yari. Per una serie di sfortunati eventi, tra cui la scomparsa della loro figlia Ylenia, le cose tra i due sono andate scemando, motivo per cui la coppia “è scoppiata” nel 2012.

In seguito, i due hanno preso strade diverse, con Al Bano che ha avuto altri figli. Nonostante ciò Al Bano e Romina quando cantano insieme, fanno rivivere quei momenti passati quando tutta l’Italia cantava le loro canzoni a squarciagola.

Il dramma della famiglia Carrisi

La famiglia Carrisi è stata al centro di un impietoso dramma vissuto tempo fa, quando il figlio di Al Bano e Romina, Yari Carrisi ha vissuto un’intensa relazione con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I due hanno raccontato di quando si sono incontrati durante il reality Pechino Express. Pur essendo in squadre diverse, i due si sono innamorati e si sono ritagliati dei momenti per loro.

Proprio in quell’occasione, Naike è rimasta incinta di Yari, purtroppo però per problemi improvvisi, la Rivelli ha subito un aborto spontaneo, che l’ha portata a ritirarsi dal programma. Lo rivelerà lei stessa ai microfoni di Barbara D’Urso:

“A Pechino Express, sui monti del Sud America, sono rimasta incinta di Yari. È l’unico motivo per cui ho lasciato la trasmissione. Quando sono uscita sono rimasta due settimane in Sud America, avevo delle perdite. Ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho rivelato perché pensavo lo facesse la trasmissione. Dopo la perdita del bambino ho avuto poi altri problemi di salute”.

Dopo questo terribile evento, Yari Carrisi e Naike Rivelli sono rimasti insieme ancora per un po’, fino ad arrivare al giorno in cui hanno deciso di intraprendere vite separate, senza mai spiegare veramente il motivo di tale decisione.