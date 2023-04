Marta Fascina, com’era prima di conoscere Silvio Berlusconi: volto completamente sconvolto

Marta Fascina, com’è cambiata l’affascinante e giovane compagna di Silvio Berlusconi, prima di incontrarlo. Tutta un’altra persona.

Da svariati anni a questa parte la giovane donna di origini calabresi è entrata a far parte della vita privata dell’ex Premier, rubandogli il cuore. La Fascina, ora come ora, sta vivendo un momento molto doloroso e preoccupante per via del ricovero del suo amato, che sta tenendo con il fiato sospeso non solo i suoi cari, ma l’Italia intera.

Inizialmente lo aveva avvicinato solo dal punto di vista professionale, lavorando come ufficio stampa per il Milan, per poi passare alla Fondazione della stessa squadra, dove ha avuto modo di entrare in contatto diretto con lo stesso Silvio. La donna, che è originaria di Melito Porto Salvo, possiede una laurea in Lettere ottenuta presso l’Università La Sapienza della Capitale.

A partire dal 2018 ha iniziato a occuparsi di Politica. Tra l’altro in quell’anno è stata eletta deputata di Forza Italia, prendendo il posto di Nunzia De Girolamo. La giornalista si è a sua volta fortemente lamentata per il fatto, sul quale ha più volte polemizzato. Non per nulla nel corso di una sua intervista rilascia a Myrta Merlino dichiarò senza peli sulla lingua: “Il mio seggio sicuro è stato utilizzato per trovare l’amore a Berlusconi”.

Un amore fortissimo

Un amore in ogni caso molto forte visto che prosegue e pure a spron battuto ancora oggi. Marta è entrata a far parte ormai della famiglia Berlusconi e sui Social non sono pochi gli scatti che la ritraggono insieme anche alla splendida Barbara. Non per nulla lo scatto che ritrae la stessa con la manager e il compagno Silvio allo stadio e durante i festeggiamenti per lo scudetto del Milan, è diventato virale.

Tuttavia la donna è molto cambiata dal punto di vista estetico da quando ha conosciuto Silvio. Innanzitutto ha cambiato il suo modo di vestirsi, che inizialmente era più sbarazzino, mentre oggi è più raffinato ed elegante. I capelli li porta sempre biondi e lunghi, ma non più ricci e mossi, salvo in alcuni momenti di mero relax.

Come è cambiata

Inoltre adora legarli e acconciarli in morbidi chignon o raffinate code. Il make-up è studiato nei minimi dettagli e poco evidente. In Rete molti sostengono pure che lei abbia ceduto al fascino tanto irresistibile dei ritocchini estetici, soprattutto per quanto concerne gli zigomi. Sta di fatto che li non ha mia confermato nulla di tutto ciò.

Alle chiacchiere ha poi risposto continuando a spron battuto a fare il suo lavoro e stando accanto con immenso amore al suo adorato Silvio. Non per nulla le fotografie che li ritraggono assieme, sia quelle ufficiali che quelle più private, che appaiono sul Profilo Ufficiale Instagram della Fascina, sono ricche di complicità e di tenerezza fra di loro.