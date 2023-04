“Così manchi di rispetto a Romina Power”: Jasmine Carrisi massacrata | Scoppia il caos dopo l’ultima foto

Jasmine Carrisi, la splendida figlia di Albano e Loredana Lecciso, ancora nella bufera. C’entra in qualche maniera Romina Power.

Non c’è davvero mai pace per la bella e sensuale Jasmine Carrisi. La ragazza è sempre molto criticata sui Social, in particolare su Instagram, soprattutto per i suoi modi di porsi e di vestirsi, nonché per i suoi cambiamenti a livello di look. Gli haters sono sempre all’erta e c’erano anche dei periodi in cui non c’era un solo istante in cui si attaccavano a tutto pur di offenderla pubblicamente e gratuitamente.

Non sono poi mancati nemmeno momenti in cui hanno iniziato ad aleggiare e a diventare sempre più potenti in Rete notizie relative ai possibili ritocchini estetici ai quali Jasmine avrebbe ceduto, nonostante la sua giovanissima età. A un certo punto è scesa in campo anche la sua splendida mamma per difenderla a spada tratta.

Tuttavia nemmeno allora si sono placate le cattiverie sul suo conto scritte dagli haters. In ogni caso Jasmine è molto amata, non solo per via della sua ragguardevole bellezza e notevole fisicità, ma anche per le sue doti artistiche e canore. Ha infatti deciso di seguire le orme paterne, dimostrando ben presto di avere tutte le carte in regola per farcela da sola nel vasto e assai complesso mondo delle sette note.

Jasmine non si è mai fermata nonostante tutto

Svariati sono stati i singoli di successo così come numerose e importanti le apparizioni TV, che l’hanno fatta conoscere sempre più ad ampio raggio sia presso il grande pubblico che dagli addetti ai lavori. Ultimamente l’abbiamo vista accanto al suo celebre padre al Cantante Mascherato, programma di punta del sabato sera di Rai 1, condotto dalla mitica Milly Carlucci.

Qui ha ricoperto il ruolo, assieme al suo adorato genitore, il ruolo di Mascherato Per Una Notte. In tale frangente ha convinto anche i giurati dello show quali Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Christian De Sica, Serena Bortone e Iva Zanicchi. Dopo gli applausi Jasmine è stata ancora una volta travolta dalle critiche sui Social, per via di un post e di alcuni scatti, che sono diventati in men che non si dica virali. C’entra in qualche maniera Romina Power.

Uno scatto Instagram getta nella bufera

Come ben sappiamo non scorrerebbe grandissimo buon sangue tra Jasmine e la prima moglie di suo padre. In ogni caso la ragazza ha dichiarato di avere buoni rapporti anche con i figli che Albano ha avuto con la Power, sebbene abbiano vite diverse e non riescano a vedersi con una certa assiduità. Ultimamente è andata a cena con Romina Jr, oltre che col papà, in un ristorante etiope.

Le due a quanto pare si sono molto divertite e hanno raggiunto il locale assieme in auto, che guidava la quartogenita della Power. Oltre a tanti like e cuoricini palpitanti, lo scatto ha potuto contare anche su alcune critiche da parte di chi sosteneva che con esso, si fosse offeso in qualche maniera la splendida Romina Power, alludendo all’uscita serale in armonia tra le due giovani, che per la verità sono molto, ma molto legate.