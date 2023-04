Charlene di Monaco, rovinosa caduta di stile: sembra invecchiata di 10 anni per alcuni, per altri è irriconoscibile

Charlene di Monaco rovinosa caduta di stile con questo netto cambio di look. Il popolo si divide c’è chi la trova invecchiata di 10 anni e chi addirittura pensa sia totalmente irriconoscibile. Stava meglio prima non c’è che dire!

Il nuovo look sfoggiato da Charlene di Monaco non piace ai suoi sudditi, rovinosa caduta di stile per la “principessa triste”, in molti la trovano totalmente irriconoscibile. Per altri semplicemente questa nuova Charlene è come se fosse invecchiata di 10 anni.

Non si capisce bene il motivo di questo nuovo outfit e tutto quello che sta in mezzo, ma la principessa di Monaco ha toppato di nuovo nello stile. Molto spesso viene criticata dai suoi seguaci per via della sua immagine, ecco uno dei tanti commenti pubblicati contro di lei: “Charlene riesce sempre a rendersi goffa e ingombrante. Veste malissimo con quelle pastrane assurde”.

Charlene di Monaco è incinta?

Durante la messa commemorativa per l’anniversario della morte del principe Ranieri, Charlotte di Monaco è apparsa di nuovo in pubblico dopo settimane di assenza. Ovviamente se aveva potuto “dare buca” agli altri eventi pubblici, a questo proprio non poteva non presenziare, in quanto come di consueto i figli di Ranieri, Alberto, Carolina e Stéphanie organizzano questo evento tutti gli anni. A rapporto c’erano quasi tutti, figli e rispettive famiglie, tutti insieme (anche se la stima reciproca è quella che è) per ricordare il loro defunto padre, scomparso nel 2005.

Dopo aver visto il nuovo outfit di Charlene di cui andremo a parlare a breve, i media si “sono scatenati” sul fatto che dalle forme sospette, che la principessa ha tentato di nascondere con abiti fin troppo generosi, pare che Charlene di Monaco possa essere nuovamente incinta. Quello che ha destato ancora più clamore è stato quell’abbraccio tra Charlene e Charlotte Casiraghi. In molti l’hanno definito come una sorta di segnale di complicità tra madri le quali si sostengono a vicenda in questo lieto evento.

Il nuovo look non piace a nessuno

Oltre ad aver insinuato il sospetto per una possibile gravidanza, Charlene di Monaco ha fatto molto parlare di sé in questi giorni, per via del nuovo look che ha sfoggiato durante la santa messa. In molti l’hanno definita una fragorosa caduta di stile, la principessa è irriconoscibile e sembra invecchiata di 10 anni. La donna ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, con una nuova tonalità di tinta molto scura con delle ciocchette chiare qua e là.

Il nuovo taglio di capelli appesantisce molto il viso chiaro di Charlene la quale risulta essere ancora più ingrigita da quei vestiti larghi e spenti che ha deciso di indossare per l’occasione. Ok che ad una messa commemorativa non si possano di certo indossare abiti con fantasie allegre, ma non bisogna neanche esagerare. Che la scelta della principessa di Monaco sia stata una manovra per distogliere l’attenzione da quelle forme sospette?