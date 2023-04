Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker di nuovo riuniti: è sogno ad occhi aperti

L’affascinante imprenditore bergamasco ancora una volta vicino alla sua tanto celebre ex moglie. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti per i loro numerosissimi fan.

Ha lasciato indubbiamente l’amaro in bocca nei cuori dei più l’addio tra Trussardi e la Hunziker. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore per più di 10 anni con tanto di matrimonio. Un’unione che è molto piaciuta al grande pubblico e che ha dato come frutto la nascita di due meravogliose bambine quali Sole e Celeste.

Ad oggi sono le uniche figlie di Tomaso, mentre Michelle possiede anche un’altra figlia, che da pochissimi giorni l’ha resa nonna per la prima volta del piccolo Cesare. Stiamo ovviamente parlando della bellissima Aurora, nata nel corso del suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti.

Con il cantautore romano, famoso e apprezzato in tutto il mondo, la showgirl è in ottimi rapporti. Tant’è che lui è stato ospite pure nel corso della prima puntata della seconda e attesissima edizione del suo one woman show Michelle Impossibile, trasmesso su Canale 5. In tale frangente l’abbiamo visto duettare con la figlia Aury, allora ancora in dolce attesa.

Oggi sono in buoni rapporti

Pure con Tomaso, dopo un periodo molto difficile e doloroso, vissuto per via della conclusione del loro matrimonio, pare che i rapporti siano buoni. Ciò è chiaramente fondamentale per il bene assoluto delle creature che hanno in comune e che sono ancora oggi molto piccine. L’imprenditore bergamasco è un papà molto presente per loro, nonché dolcissimo.

Negli scorsi mesi, dopo che la Hunziker ha concluso una sua infuocata e passionale storia con il bellissimo medico Giovanni Angelini, Trussardi, come sostengono alcuni amici comuni, avrebbe cercato di ricominciare con la sua bellissima ex, senza tuttavia avere successo nel suo apparente schema.

Di nuovo felici insieme

In ogni caso ciò pare non avere in alcuna maniera scalfito il loro affetto e il loro legame decisamente speciale che li lega ancora oggi. Tant’è che i due sono stati beccati assieme a cena in un meraviglioso ristorante, per festeggiare il compleanno dell’uomo. Sorridenti e raggianti, sono apparsi pure assai complici.

Ciò ha reso molto felici gli estimatori di entrambi e soprattutto della coppia, anche perché pare che, ora come ora, entrambi siano ancora single. Tuttavia c’è anche da dire che lui di recente era stato beccato a cena con una bionda che non era Michelle e che molti avevano additato come la sua nuova dolce metà. Nessuna conferma al riguardo e la donna non è più stata immortalata al suo fianco. Intanto i fan continuano a sognare ad aocchi aperti un possibile e tenerissimo ritorno di fiamma con la Hunziker.