Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: altro che guerra! La moglie di Bonolis le fa un regalo costosissimo

Sonia Bruganelli altro che guerra con Giulia Salemi, la moglie di Bonolis le fa un regalo costosissimo. Una Salemi stupita adora questo regalo e ringrazia la Bruganelli la quale non è la prima volta che ostenta con tanta disinvoltura il suo patrimonio.

Per dimostrare che nonostante i battibecchi e la guerra che si sono fatte durante il Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli stima moltissimo Giulia Salemi, la moglie di Bonolis le fa un regalo costosissimo. Quel perfetto packaging vale una cifra molto alta, in molti sui social tentano di indovinare la cifra. Se le due donne si scambiano un abbraccio sincero, online non sono mancate le critiche.

“Della serie ciao poveri” hanno commentato sui social, il regalo costoso della Bruganelli alla Salemi è stato molto criticato, in quanto la moglie di Paolo Bonolis non è nuova a gesti del genere, sa di essere ricca, sa di essere fortunata e non si nasconde. Ostenta con grazia e con orgoglio la sua ricchezza con regali e acquisti da fare invidia ai “comuni mortali”. “I soldi non fanno la felicità, siamo sicuri?”, la Bruganelli ci dimostra il contrario.

Il rapporto di amore e odio

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nella loro veste di opinioniste durante questa dizione ormai conclusa del Grande Fratello Vip, si sono sempre “date addosso” ma in maniera soft. Niente rancore e niente cattiverie, semplicemente ognuna esprimeva la propria opinione.

A proposito del reality, Nikita Pelizon è la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip e durante la finale della puntata, non sono mancati abbracci e saluti affettuosi tra i partecipanti di questa avventura ormai giunta al termine dopo tanti mesi. Alfonso Signorini, Giulia Salemi e Sonia Bruganelli hanno creato un’amicizia sincera tra di loro, come dimostrano le parole della Salemi sui suoi social:

“Il nostro è un ambiente in cui è difficile costruire rapporti veri. La sincerità e la trasparenza sono merce rara. Alfonso si è dimostrato un amico, una persona che sa leggerti dentro ed indicarti la strada senza fare rumore… Grazie di tutto” e ancora: “Da una scintilla può nascere un rapporto vero di sincera stima reciproca” scrive la Salemi a proposito della Bruganelli.

Il regalo inaspettato

A prescindere dalle critiche ricevute, Sonia Bruganelli ha dichiarato di venire dipinta dal mondo come la cattiva della storia, quando in realtà lei lo è solo con chi se lo merita. Verso Giulia Salemi ha maturato stima e affetto, motivo per cui le ha donato un regalo costosissimo che sugella definitivamente la fine della guerra da reality.

La moglie di Bonolis ha regalato all’influencer un bellissimo vestito firmato Louis Vuitton, il video durante la consegna del presente è stato ripreso e postato sui social. Con una Salemi stupita e piena di ammirazione verso la sua nuova amica, emozionata legge il biglietto che Sonia Bruganelli ha accompagnato all’abito:

“Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante. Non sei solo bella, Giulia”.