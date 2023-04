Altro che Morgan e Corona, l’attuale compagno di Asia Argento è un vero schianto: ecco chi è e che fa

Asia Argento, la splendida figlia del maestro dell’horror italiano, ha un nuovo e giovane fidanzato. Un vero e proprio schianto. Fuori il nome.

È un’attrice e un’artista a tuttotondo molto amata e nel contempo chiacchierata la splendida Asia Argento, figlia del mitico regista Dario. Il suo celebre papà l’ha fatta debuttare ancora giovanissima sul Grande Schermo. Da allora non si è mai più fermata e ha deciso di dimostrare di essere brava, camminando da sola, e non per via del suo cognome.

Ribelle allo stato puro, ha ben presto coperto il suo corpo di tanti tatuaggi e dimostrato di possedere un carattere forte e determinato. Ora l’attrice, con un passato anche da conduttrice, è ritornata agli onori della cronaca per la partecipazione della sorella Fiore, che di mestiere svolge quello di stilista, all’imminente prossima stagione de L’Isola Dei Famosi.

Ovviamente c’è grandissima attesa di vedere la donna d Honduras, sebbene non sia per lei questa la prima apparizione pubblica. Difatti ha esordito, poco più che bambina, nella pellicola Phenomena, del suo adorato papà. Successivamente Fiore ha deciso di abbandonare definitivamente il vasto mondo della recitazione, decidendo di dedicarsi con anima e corpo alla Moda.

La sorella maggiore oggi in auge

Asia ha reagito con una certa dose di riserbo all’annuncio della partecipazione della sorella maggiore all’Isola, come ha svelato il giornalista Alberto Dandolo. In poche parole teme che Fiore possa “raccontare per ingenuità fatti e circostanze private che riguardano la famiglia”. Sta di fatto che è proprio la vita privata della sensuale e affascinante Asia che difficilmente tale riesce a restare, per lo meno a lungo.

L’artista ha vissuto una vita sentimentale molto passionale, intensa e travagliata. Tanti grandi amori e flirt a lei attribuiti. Tra i suoi celebri ex va certamente ricordato Marco Castoldi in arte Morgan, con il quale ha anche messo al mondo Anna Lou, oggi una meravigliosa giovane donna, che ha scelto di seguire le orme della sua splendida mamma a livello professionale.

Il presente sentimentale di Asia

Di recente Anna Lou l’abbiamo ammirata nella serie TV targata Netflix Baby. Asia e Morgan hanno vissuto un’intensa storia d’amore dal 200 al 2007. Lei rimase incinta di Anna Lou solo dopo pochi mesi dall’inizio della loro chiacchieratissima liason. Una liason finita molto male. Inoltre per lunghissimo tempo sono volati stracci tra di loro. Altro importante amore per lei è stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Ora Asia è di nuovo felice dal punto di vista sentimentale. Accanto a lei c’è un giovane e bellissimo uomo che lei ha mostrato orgogliosa e più innamorata che mai sui Social. Si tratta di Michele Martignoni di appena 26 anni che lo scorso mese è stato eletto campione del mondo di MMA. L’attrice in un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha voluto festeggiare la vittoria del suo fidanzato, pubblicando alcuni intensi scatti in una sua compagnia e un video di repertorio che lo ritrae poco dopo la vittoria.