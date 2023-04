Il Paradiso delle Signore, addio alla protagonista: non la vedremo più

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore potrebbero salutare un amatissimo personaggio. Andiamo a scoprire di chi si tratta e perché i produttori hanno preso questa decisione.

Il Paradiso delle Signore da anni regala delle emozioni al punto tale da tenere incollati tantissimi telespettatori davanti al piccolo schermo. Il merito è senza dubbio dell’avvincente trama e dell’indiscussa professionalità degli attori del cast. Tra questi c’è Alessandro Tersigni, nel ruolo dell’imprenditore Vittorio Conti.

Il suo personaggio è presente fin dalla prima stagione e i produttori non hanno intenzione di farne a meno. In passato attraverso il suo profilo Instagram dava delle anticipazioni sulla soap opera che si ispira vagamente all’opera dello scrittore francese Emile Zola. Tutte le vicende ruotano attorno al negozio gestito proprio dall’affascinante imprenditore.

A breve volgerà al termine all’attuale stagione e in tanti vogliono saperne di più sulla prossima stagione. Per ora Tersigni ha ridotto le sue comparse sul set perché è impegnato anche con la seria di Aurora Tv, Cuori. Anche Emanuel Caserio sarà alle prese con un serie di Netflix.

I fan possono stare tranquilli, dato che non lasceranno definitivamente Il Paradiso delle Signore. Purtroppo non si può fare lo stesso discorso con un altro volto amatissimo del cast. Si tratta di una donna che potrebbe dire addio al pubblico. Andiamo a scoprire chi è l’attrice in questione.

“Un ruolo ben costruito”

L’attrice è Vanessa Gravina, ovvero colei che indossa i panni di Adelaide di Sant’Erasmo. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha eliminato ogni dubbio: “Stanca di interpretare Adelaide? Non nego che la ripetitività seriale comincio ad avvertirla, ma aggiungo che si tratta di un ruolo ben costruito e ben riuscito”.

Andando nello specifico l’attrice si sta dedicando alla sua più grande passione, vale a dire il teatro. Per questo motivo ha lasciato la soap opera, ma non per sempre: “La passione del teatro in qualche modo condiziona quella televisiva, un impegno davvero importante. Ma ci sarò, su questo posso garantire la partecipazione alla prossima stagione“.

Impegni con il teatro

Stavolta nell’intervista rilasciata al Messaggero Veneto ha tranquillizzato i fan. La Gravina adesso è in tournée con Testimone d’accusa, una commedia in cui interpreta Romaine. Tuttavia fra un mese il suo impegno teatrale volgerà al termine.

In perfetta sintonia con l’inizio delle riprese della stagione numero 8. Non si sa ancora con certezza quando gli attori dovranno imparare il nuovo copione. Qualcuno farà uno spoiler? Per scoprirlo non ci resta che attendere.