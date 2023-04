Albano finalmente la verità sul divorzio con Romina: la colpa è stata di un ‘terzo incomodo’

Albano Carrisi e Romina Power, a tanti anni di distanza dalla fine del loro grande amore, arriva ora la verità sul loro divorzio. Tutta colpa di un terzo incomodo.

Sono stati per tantissimi anni una delle coppie più belle e amate del vasto mondo dello spettacolo e della musica. In primis sono stati fidanzati e poi hanno deciso di diventare marito e moglie. Insieme hanno costruito un meravigliosa famiglia, mettendo al mondo ben quattro figli. Stiamo parlando di Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr.

Quando la primogenita è scomparsa entrambi sono rimasti annichiliti e con il cuore spezzato hanno iniziato a cercarla. Successivamente, se da un lato Al Bano alla fine si è arreso, lo stesso però non si può dire di Romina, che continua a sostenere anche oggi che la figlia sia ancora viva. Ciò li ha indubbiamente allontanati, come ha raccontato lo stesso Albano in alcuni suoi libri autobiografici.

Il grande pubblico ha reagito male e sofferto tantissimo quando è stata resa ufficiale la notizia della fine del loro matrimonio, che era stato visto ed etichettato dai più come una vera e propria favola. Il cantante di Cellino San Marco famoso in tutto il mondo, si è poi rifatto una vita sentimentale con la bellissima showgirl pugliese Loredana Lecciso e con la quale ha allargato la famiglia mettendo al mondo due figli oggi grandi.

La nuova vita di Al Bano

Il più famoso dei due è la splendida primogenita della neo coppia, Jasmine, che ha scelto di seguire le orme paterne dal punto di vista professionale, mentre Albano jr è un grandissimo studioso. Tuttavia quando diversi anni fa è stata annunciata la reunion tra Albano e la Power i loro numerosi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, hanno iniziato a gioire, sperando in una ritrovata intesa anche a livello sentimentale.

Non per nulla molti hanno pure iniziato a sperare che fra di loro ci potesse essere pure un vero e proprio ritorno di fiamma. Così ha iniziato a prendere vita ovunque un chiacchiericcio al riguardo, diventato talmente potente da indurre a un certo punto il cantante pugliese a chiarire una volta per tutte la questione, sostenendo che oggi lui e Romina sono come fratello e sorella.

Albano sapeva già che sarebbe finita

Lo ha fatto durante una sua seguitissima ospitata a Verissimo, il rotocalco di punta delle Reti Mediaset condotto da Silvia Toffanin. In tale frangente ha anche dichiarato di nuovo il suo grande amore per Loredana Lecciso. Inoltre, tornando sulla fine del suo matrimonio con Romina, ha raccontato che tutta la famiglia della ex moglie aveva divorziato e che quindi lei non aveva visto nulla di strano nel divorzio.

Pertanto il divorzio in casa Power era visto come la normalità. “Quando io e Romina ci siamo sposati già sapevo che prima o poi il nostro matrimonio sarebbe finito. Dentro di me dicevo: durerà un anno, due o tre anni, non mi interessa, non voglio perdermi neanche un minuto senza di lei”, ha dichiarato il cantante che poi ha anche svelato che lui con Romina ci sarebbe stato anche tutta la vita.