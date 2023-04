Che schiaffo alla miseria’! Luca Onestini sfoggia la sua auto: il costo è quello di un appartamento

Il gieffino ed ex tronista Luca Onestini di nuovo nella bufera. Sui Social sfoggia la sua nuova automobile da sogno. Un modello esclusivo e super costoso.

Si è da poco conclusa la settima edizione del GF Vip, che ha visto trionfare la modella triestina Nikita Pelizon. Seconda classificata la bellissima Oriana Marzoli, tra le preferita dei numerosi telespettatori, che hanno seguito con il fiato in gola la finalissima. È stata indubbiamente una serata scoppiettante, ricca di sorprese e di colpi di scena a non finire.

In studio erano presenti i vipponi che hanno partecipato al gioco in questa edizione, ma non quelli squalificati. Quest’anno il numero dei partecipanti è stato decisamente elevato e fra di essi ci sono anche stati ex concorrenti. La nuova entrata in scena di Luca Onestini ha suscitato molte polemiche ma anche grandi consensi.

Il giovane modello, che può contare su un numero elevatissimo di followers, dopo varie vittorie a concorsi dei bellezza, si è fatto conoscere ad ampio raggio dagli addetti ai lavori e al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, in primis nelle vesti corteggiatore e in secundis di tronista. Ha poi partecipato a Temptation Island e da allora non è più uscito dal chiacchiericcio per le sue liason amorose, nate per lo più in TV.

Luca Onestini, un vero sportivo

Onestini non ha mai nascosto il suo amore per il Fashion e per la Moda, oltre che per la cura del proprio corpo e l’infinito amore per lo sport. Non per nulla si può definire a buona ragione un grande sportivo che ama praticare attività sportiva non solo in palestra, ma anche all’aria aperta.

Giovane molto solare e dotato di una parlantina molto sciolta, ama trascorrere, appena gli impegni di lavoro lo consentono, momenti in compagnia della sua famiglia, nonché dei suoi amici più cari. Luca è pure molto attivo sui Social, dove ama mantenere un contatto diretto coi suoi numerosi estimatori.

Il suo nuovo acquisto da capogiro

Su Instagram in particolare ama sia caricare Stories che condividere post che riguardano sia la sua vita privata che prettamente lavorativa. Non mancano poi nemmeno fotografie, veri e propri posati, che lo vedono impegnato nella sua vincente professione di modello e fotomodello. Ultimamente poi Luca ha affollato il suo Profilo Ufficiale Instagram con dei video che lo vedono solo o in compagnia di amici, impegnatissimo in scatenati balletti.

Ora a far parlare di lui sono alcuni scatti che lo ritraggono con la sua nuova auto. Si tratta niente meno che una Lamborghini Urus, dunque di un vero e proprio gioiellino su 4 ruote, capace di fare girare la testa a chiunque. Il costo è elevatissimo e da lasciare senza fiato i più. Da qui è nato un nuovo e potente chiacchiericcio su Luca, soprattutto da parte di chi ha trovato il suo gesto, ovvero quello di mostrarsi con la sua nuova auto da sogno, un vero e proprio schiaffo alla miseria.