Alberto di Monaco ed ex vippona del Gf Vip a letto insieme: “Lui sotto le coperte non è affatto un re”

Alberto Di Monaco, nuovo e piccante pettegolezzo su di lui e sulla sua vita privata. Un’ex vippona a letto con lui. La rivelazione bomba che sconvolge i più.

Fino a che non ha incontrato la bellissima Charlene, che poi ha sposato con una cerimonia da Mille E Una Notte, il Principe Alberto Di Monaco, ha avuto fama di impenitente latin lover. Uomo molto affascinante, ha spezzato, nel corso della sua vita, moltissimi cuori, accompagnandosi a bellissime donne.

Se alcune sono state rese note, anche grazie alle immagini catturate dai sempre vigili paparazzi sparsi in tutto il mondo, altre, solo di recente, hanno svelato qualcosa sulle loro passate relazioni con l’uomo. Charlene a quanto pare avrebbe molto sofferto per via del passato amoroso di suo marito e anche soprattutto per quelle relazioni durante le quali sono nati alcuni figli.

Costoro oggi sono anche molto legati ai gemellini Jacques e Gabrielle, che lei ha messo al mondo con il suo Alberto. Ora è uscita fuori dal cappello a cilindro una dichiarazione alquanto piccante da un’ex vippona del GF Vip, che avrebbe svelato di essere andata a letto con Alberto. Dichiarazioni che non sono certamente passate inosservate e che immediatamente sono diventate virali ovunque.

Un’ex vippona nostrane nel passato di Alberto

Si tratta di una showgirl molto amata e apprezzata nel nostro Paese, nonché una brava attrice. Donna dai mille interessi, schietta e sincera, ha aperto il suo cuore al noto settimanale Nuovo, per parlare del suo passato amoroso nonché della sua storia con l’affascinante Alberto. Una storia d’amore durata la bellezza di otto mesi, il cui primo incontro avvenne nella romantica e assai affascinante città di Venezia.

Durante un’intervista, come avrebbe sottolineato Riccardo Signoretti, l’accorto direttore del noto settimanale Nuovo, l’artista avrebbe anche rivelato, tra una chiacchiera e l’altra, che il Principe Alberto non si sarebbe dimostrato un autentico Re tra le lenzuola. Un’insinuazione molto forte che però la donna, una volta chiamata in studio da Barbara D’Urso per confermare la cosa, non ha voluto confermare dimostrandosi anche assai reticente. Di chi stiamo parlando?

Di chi si tratta? Di un’ex gieffina

Della splendida Patrizia Pellegrino, che ha conosciuto 30 anni fa il Principe a Venezia, che è rimasto colpito dalla sua avvenenza. Non per nulla pare che il sorriso della donna le avesse ricordato quello della sua adorata mamma Grace Kelly. La storia finì di lì a breve, dopo che furono uscite su una rivista delle foto molto sensuali ed erotiche della Pellegrino, che fecero non poco storcere il naso ad Alberto.

La favola è così finita ed entrambi si sono allontanati, rompendo ogni legame e ogni contatto. In ogni caso la Pellegrino, nel parlare del Principe, lo ha definito un uomo elegante e raffinato, oltre che molto cortese. Un vero e proprio gentleman che oggi, al di là del chiacchiericcio, pare essere sempre più innamorato della sua Charlene.