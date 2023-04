Michelle Hunziker: “Ecco perchè Aurora ha gli occhi a mandorla” | La verità dopo anni

Michelle Hunziker, la splendida showgirl svizzera a ruota libera sulla primogenita Aurora. Il motivo degli occhi a mandorla della giovane.

Da pochi giorni a questa parte la Hunziker, così come il primo marito di lei Eros Ramazzotti, sono diventati per le prima volta nonni. Due nonni rock come li ha definiti tempo fa Alfonso Signorini dalle pagine del magazine Chi, che è anche stato il primo a rivelare della gravidanza di Aurora.

La ragazza ha partorito in un’esclusiva clinica svizzera il piccolo Cesare, frutto del suo amore con lo storico compagno Goffredo Cerza. Per lui anche il famoso suocero ha speso splendide parole, così come per la figlia, che reputa molto matura per la sua giovane età. La ragazza ha narrato, pressoché quasi quotidianamente, le varie fasi della sua gravidanza sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Ha svelato dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, nonché delle difficoltà che ha vissuto, soprattutto quando il suo corpo ha iniziato a cambiare per via della gravidanza. A Capodanno ci ha fatto sognare a occhi aperti con un lungo post, corredato da meravigliosi scatti, dedicato espressamente al nascituro, che è diventato, in men che non si dica, virale.

Aurora perennemente nel mirino

Successivamente Aurora è stata criticata per la scelta di aver optato per look molto audaci che mettessero, secondo alcuni utenti, un po’ troppo in vista il suo pancione, con tanto di eccessiva pelle nuda. Tuttavia già in passato la ragazza, da qualche anno a questa parte affermata mestierante televisiva in primis come inviata e in secundis come conduttrice, ha subito parecchi attacchi da parte degli haters.

La sua splendida mamma, che oggi è una delle showgirl più appezzate e amate nel nostro Paese, nonché chiacchieratissima per la sua vita privata che tale non riesce a restare, l’ha sempre difesa con unghie e coi denti, spendendo bellissime parole per lei. Ora l’artista è scesa nuovamente in campo per spiegare per quale motivo Aurora possieda degli occhi a mandorla.

Perché Aurora ha gli occhi a mandorla

Come ha raccontato Michelle sui Social, nel passato della sua famiglia ci sono stati degli indonesiani. “Abbiamo tratti asiatici perché nell’albo genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane“, ha rivelato la showgirl.

Se la conduttrice di Striscia è giunta a fare tale rivelazione è perché fin da troppo tempo tanta gente aveva iniziato a chiacchierare di quel particolare taglio degli occhi di Aurora, nonché dei suoi tratti tipicamente e squisitamente orientali, che avevano suscitato tanta curiosità. Una curiosità che oggi è stata ampiamente soddisfatta dalla Hunziker.