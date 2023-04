La mamma di Edoardo Donnamaria in lacrime: cos’è successo al figlio dopo il Gf Vip

Nuovo dramma per la famiglia Donnamaria? Pizzicata la mamma di Edoardo in lacrime, sarà forse successo qualcosa al figlio dopo il Grande Fratello Vip? Come avrà preso la signora la love story tra suo figlio e Antonella Fiordelisi?

La mamma di Edoardo Donnamaria è stata vista in lacrime e i fan si preoccupano. Sarà forse successo qualcosa ad Edoardo dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip? Non è stato facile per la donna leggere tutti quei commenti che hanno accompagnato i “Donnalisi” in tutti questi mesi.

Sicuramente per una mamma separarsi per mesi dal proprio figlio non è facile, tantomeno dover essere costretta a guardarlo in televisione insieme a milioni di telespettatori. L’opinione pubblica è importante, ti può portare dalle stelle alle stalle in pochi secondi.

La preoccupazione di mamma Chicca

Chicca Bianco Crista Donnamaria è la mamma di Edoardo Donnamaria, divenuto famoso in questi mesi per la sua storia d’amore nata con Antonella Fiordelisi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La loro relazione, nata sotto gli occhi di tutto, è andata avanti nonostante gli alti e bassi che tutti hanno potuto assistere al GF. Sono successe diverse cose che hanno portato entrambi i gieffini ad uscire dalla Casa prima del previsto, ma fortunatamente per loro, a discapito di ogni pronostico, i due innamorati fuori dal reality sono più innamorati che mai.

I”Donnalisi” come sono stati soprannominati dai loro fan, sono molto attivi sui social, informando i loro followers costantemente sugli sviluppi della loro vita. Nonostante loro, pare stiano vivendo d’amore e d’accordo, le famiglie di Edoardo e Antonella non nascondono a volte la loro preoccupazione. Tra i vari commenti dichiarati, riportiamo quello che all’epoca aveva detto Chicca alla Fiordelisi al GF Vip: “…basta litigare e fare polemiche, vivete questa storia il più serenamente possibile, con gioia e allegria. Lo vedo molto cambiato, più pacato e tranquillo, però lo voglio più allegro…”.

Le lacrime della mamma di Edoardo Donnamaria

La mamma di Edoardo, Chicca Bianco Crista Donnamaria, è stata vista in lacrime e i fan si preoccupano. Sarà forse successo qualcosa a suo figlio dopo l’uscita dal GF Vip? Niente di tutto questo, come si dice “cuore di mamma” sarà per sempre, anche quando la prole è cresciuta. La donna infatti si è commossa quando ha sentito in radio la canzone che Edoardo Donnamaria ha dedicato ad Antonella Fiordelisi, intitolata Il cielo stanotte.

Come ha riportato Edoardo Donnamaria in una sua storia, la mamma cerca di camuffare quell’emozione dietro a degli occhiali da sole spessi: “Mia mamma ha finto di non piangere quando l’ha sentita”.