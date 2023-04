“Ha le ore contate”: per Luca Argentero è finita | I fan sono disperati

Luca Argentero sta facendo preoccupare i fan perché potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati nella prossima stagione di Doc – Nelle tue mani.

Luca Argentero è noto al pubblico al pubblico italiano per aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Grazie a quest’esperienza televisiva non solo ha ottenuto la popolarità, ma ha avuto la possibilità di dedicarsi allo studio della recitazione. Tanta fatica e impegno gli hanno permesso di diventare uno degli attori più amati degli ultimi anni.

Nato a Torino il 12 aprile 1978, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2003 è entrato nella casa più spiata d’Italia dove ha avuto un flirt con Marianella Bargilli. Successivamente ha esordito come attore nella fiction Carabinieri per poi arrivare al cinema con il film A casa nostra. Da allora ha accumulato grandi successi.

Nel 2010 si è cimentato anche nella recitazione al teatro con lo spettacolo Shakespeare in Love di Nicola Scorza. Nel 2011 è diventato conduttore de Le Iene con Enrico Brignano. Nel 2013 è stato un giudice di Amici di Maria De Filippi con Gabry Ponte e Sabrina Ferilli.

Dal 2020, invece, è protagonista di Doc – Nelle tue mani su Rai 1. Indossa i panni del dottor Andrea Fanti che lavora al Policlinico Ambrosiano a Milano. Su Twitter sta circolando un tweet che ha fatto preoccupare i fan. Temono che non ci sia niente da fare per il personaggio interpretato da Argentero. Ecco come stanno realmente le cose.

New entry da non sottovalutare

Si tratta di una serie televisiva ideata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. Si sono ispirati alla storia del dottor Pierdante Piccioni, ex Primario del Pronto Soccorso di Lodi e Codogno. A causa di un incidente stradale ha perso la memoria. Per ben due stagioni l’avvincente storia ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Ora, però, pare che l’amato dottore dovrà fare i conti con un nuovo ingresso.

Secondo quanto si legge su Twitter, è stata data un’anticipazione: “Nella nuova sere arriverà il nuovo dottore che mischierà tutte le carte e ruberà il cuore a dottoresse, infermiere, direttrici sanitarie e affini! Insomma una strage!“. A questo punto il pubblico si sta chiedendo di chi si tratta e chi darà il suo volto al nuovo personaggio.

Il remake su Fox

Con grande entusiasmo attori e produttori hanno annunciato che Doc – Nelle tue mani è sbarcato negli Stati Uniti d’America. Il remake sarà lanciato da Fox.

La nuova serie della Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios andrà in onda nel 2023/2024. Si sa solo che la protagonista è una dottoressa di nome Amy Elias, capo della Medicina interna nell’ospedale di Westside in Minneapolis.