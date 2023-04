“Ora vediamo il fondoschiena di un’ex suora”: Cristina Scuccia finisce nelle grinfie del web | Disastro annunciato

Cristina Scuccia, pronta per l’imminente partenza oltreoceano, non credeva di dover fare i conti con le critiche degli utenti social. Ecco alcuni commenti spietati.

Una volta terminato il Grande Fratello Vip con la vittoria di Nikita Pelizon, la Mediaset ha deciso che darà inizio alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone della conduzione ci sarà la bellissima Ilary Blasi per la gioia dei fan. In effetti fino all’ultimo ha tenuto tutti con il fiato sospeso perché non era certa la sua presenza, soprattutto dopo la delicata questione della separazione da Francesco Totti.

Ancor prima della messa in onda il reality della sopravvivenza ha già fatto parlare per via di alcune dinamiche. In primis si è detto che Flavia Vento e la sorella sono state scartate a priori ai provini. Il motivo? I costanti ritiri della showgirl da tutti i reality fatti fino a oggi. Altri, invece, sostengono che la conduttrice sia intervenuta per tenerla lontana per questioni passate.

Inoltre si vocifera che le sorelle Elga e Serena Enardu e Gianmarco Onestini siano stati sostituiti all’ultimo momento per dare priorità a terzi. Ovviamente i diretti interessati si sono lamentati e non si sono ancora espressi sulla faccenda. Probabilmente tutto si sarà risolto nel migliore dei modi.

Tra i futuri naufraghi ci saranno sicuramente Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Fiore Argento, Helena Prestes, Cristina Scuccia. L’ex suora sta facendo molto discutere sui social. Non a caso qualcuno ha lasciato per iscritto qualche commento a dir poco negativo. Ecco il motivo.

“Società di oggi ormai allo sbando”

“Premetto che la mia non è una critica, ma questo di certo mi fa ragionare e non poco. Passare da un convento, un luogo religioso e pieno di valori spirituali, a un altro privo di ogni etica come l’isola dei famosi non può e non deve assolutamente passare inosservato. E’ l’ennesima dimostrazione della società di oggi ormai allo sbando più totale”. Ecco cosa ha scritto un utente social al post su Cristina Scuccia condiviso sulla pagina Instagram del reality.

Altri, però, sono andati oltre ironizzando sul fatto che un’ex suora si mostrerà in costume davanti alle telecamere, rimarcando quindi che anche il suo fondoschiena sarà in bella vista, cosa che accadrà esattamente a tutti i naufraghi per ovvi motivi. Per fortuna può contare sui suoi fan che non esiteranno a difendere a spada tratta.

New entry e ritorni

Ci sarà una new entry nel cast quest’anno. Accanto a Vladimir Luxuria al posto di Nicola Savino arriverà nello studio Enrico Papi. L’anno scorso il reality ha raggiunto la puntata numero 100, un importante traguardo per la produzione. Nel corso del tempo tanti sono stati gli opinionisti che si sono alternati: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e altri ancora.

L’inviato è, come sempre, l’insostituibile Alvin. Senza dubbio assisteremo per l’ennesima edizione ai simpatici siparietti che la conduttrice e l’inviato creeranno a suon di botta e risposta.