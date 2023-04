Tavassi come Carlo Conti: un assurdo particolare li accomuna | Non crederete ai vostri occhi

Sui social sta circolando una notizia che riguarda Edoardo Tavassi e Carlo Conti. Ma cosa potrà mai accomunare l’ex gieffino del Grande Fratello Vip 7 e l’amatissimo conduttore? Andiamo a scoprirlo.

Edoardo è da poco reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 7. Nonostante sia stata Nikita Pelizon a portare a casa la vittoria, lui si è dichiarato soddisfatto sia di essere arrivato in finale sia di aver trovato l’amore. Infatti grazie all’opportunità avuta da Alfonso Signorini si è fatto ulteriormente conoscere dal pubblico e ha incontrato l’attuale fidanzata Micol Incorvaia.

Sono entrati in casa in un secondo momento, lei come ex di Edoardo Donnamaria mentre lui come fratello di Guendalina Tavassi. La prima ha fatto la sua prima apparizione in televisione, a differenza del ragazzo che si è messo alla prova a L’isola dei Famosi. In quel periodo c’era del tenero con Mercedesz Hengher, ma non sono mai andati oltre l’amicizia.

Con Micol, invece, le cose sono andate diversamente. Hanno ammesso che inevitabilmente ci saranno dei problemi a vedersi per via della distanza geografica, però almeno all’inizio punteranno sugli spostamenti con il treno per venirsi incontro. Se qualcuno fa i salti di gioia, altri non credono ai loro sentimenti. Solo con il tempo riusciranno a far ricredere i più scettici.

Di recente sta circolando su Twitter un post in cui il creatore ha paragonato Edoardo a Carlo, uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Uno dei programmi che conduce è Tale e Quale Show, dove i concorrenti hanno modo di esibirsi in fantastiche performance. Ma cosa avranno in comune i due uomini? Ecco la risposta.

Un paragone del tutto inaspettato

Tutti sono concordi nel dire che il ragazzo abbia portato tanta allegria nella casa del Gf Vip 7. Basta ricordare le sue imitazioni, soprattutto quella di Daniele Dal Moro. Ha fatto anche divertire con Nicole Murgia, nei panni di Oriana Marzoli, nel confessionale. Tuttavia qualche telespettatore ha ironizzato su una sua abitudine.

“Edoardo a forza di stare in giardino ha l’abbronzatura di Carlo Conti”. In effetti è ben risaputo che il conduttore ama esporsi al sole per curare il colore della sua pelle. Non a caso qualche comico si è sempre scherzato su questa sua caratteristica e ora è stata utilizzata per enfatizzare la situazione che riguarda appunto Edoardo.

Un appuntamento… romantico

Edoardo ha deciso di invitare Micol a uscire, come una coppia qualunque. Proprio per questo si sono recati a lavare l’automobile di lui.

I due piacciono perché sono spontanei e genuini. Rappresentano i classici ragazzi della porta accanto che si vivono la quotidianità nella loro semplicità. E’ impossibile non amarli.