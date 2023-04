Francesca Tocca rompe il silenzio dopo l’assenza da Amici: il commento non lascia spazio ai dubbi

L’amatissima ballerina Francesca Tocca è sparita dai social, ma ultimamente ha fatto uno strappo alla regola lasciando un commento che non è passato inosservato.

Francesca Tocca fa parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria De Filippi da anni. Si esibisce in fantastiche performance nel genere latino-americano deliziando gli occhi del fedele pubblico. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità indiscussa abbinata a una bellezza indescrivibile.

Infatti quando mostra il suo talento al centro dello studio le telecamere riprendono Rudy Zerbi che la guarda estasiato. Raimondo Todaro non può che essere orgoglioso di colei che ha sposato. La coppia ha già una figlia di nome Jasmine e sembra che a breve la famiglia si allargherà. Non è sicuro perché i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

Tuttavia i più attenti hanno notato dei dettagli rilevanti. In primis Benedetta Vari è diventata la ballerina di Mattia Zenzola. A seguire la Tocca ha consegnato il premio del guanto di sfida indossando un vestito che ha coperto delle forme sospette. Dopo la prima puntata non è più comparsa nel piccolo schermo.

All’inizio qualcuno ha parlato di una crisi con il marito, però si è trattato di un pettegolezzo infondato. Allo stesso tempo si è allontanata dai social e non è chiaro perché l’abbia fatto. Eppure per un’amica/collega ha deciso di tornare su Instagram lasciando un commento. Ecco chi è la destinataria.

Uno strappo alla regola

Laura Pauselli ha pubblicato sul suo profilo un video in cui si esibisce in una puntata del Serale e tra i commenti c’è quella della collega Tocca. Non è tanto ciò che ha scritto, bensì il fatto che dopo settimane di silenzio sia tornata a essere attiva.

Anche la Pauselli è una ballerina professionista di Amici. Diplomata al Teatro della Scala di Milano in danza contemporanea nel 2010, nel 2011 è arrivata alla finale del talent show ottenendo un contratto di lavoro a New York. Nel 2017 è entrata nel cast del programma che le ha dato visibilità.

“Così ho rotto il ghiaccio”

Laura Pauselli è stata assente per un po’ di tempo per via della gravidanza. Da qualche mese ha reso padre il collega Marco Sacchetta. Stanno insieme dal 2016 e di recente hanno accolto nella loro vita Romeo il 30 agosto 2022.

Dopo tre mesi è tornata nella sala prove per poi partecipare al Serale. “Avevo tanta paura di tornare sul palco, ma prima o poi avrei dovuto ricominciare e così ho rotto il ghiaccio…spero di recuperare sempre più“, ecco cosa ha scritto sul web in seguito al suo ritorno nella prima puntata di Amici.