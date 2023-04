Francesco Renga, ora il motivo per cui non ha sposato Ambra: “Non c’era…”

A distanza di moltissimi anni dalla fine della loro storia d’amore, si parla ancora del loro legame. Il motivo del matrimonio mai celebrato?

Lei è una delle attrici e conduttrici più amate nel nostro Paese, mentre lui uno dei cantautori più apprezzati. Sono stati insieme più di 10 anni e hanno messo al mondo due figli che ora sono già grandi. I loro nomi? Leonardo e Jolanda.

Quest’ultima è da poco diventata maggiorenne e ha debuttato sul palcoscenico di un importante evento nella sua Brescia, cantando insieme al celebre papà. Inoltre l’abbiamo ammirata per la prima sul piccolo schermo per una chiacchierata a cuore aperto con Silvia Toffanin. Sovente poi è grande protagonista di video e di fotografie in compagnia della sua famosa mamma. Leonardo invece è molto più riservato e non ama apparire. Entrambi sono felici e sereni, nonostante i loro genitori non stiano più insieme da anni.

Ciò è stato possibile perché, al di là di alcuni momenti inziali parecchio complessi per entrambi, poi Ambra e Francesco hanno trovato un loro nuovo equilibrio. Non erano più compagni di vita ma grandi amici e persone che avevano viaggiato per un certo periodo di tempo nella stessa direzione. Inoltre, cosa molto importante, erano diventati insieme genitori e ciò li avrebbe tenuti legati per sempre.

Due artisti molto amati

Ed è proprio per questo motivo che hanno abitato vicinissimi fino a poco tempo fa, quando la Angiolini, per motivi lavorativi, dalla città della Leonessa D’Italia, si è dovuta trasferire a Milano. Qui ha iniziato una sua nuova avventura radiofonica che la rende molto felice. Di recente poi l’abbiamo vista in qualità di giudice, assai agguerrito, a X Factor Italia.

Lui invece lo abbiamo ammirato, come speciale ospite al Festival Di Sanremo, insieme al collega e amico Filippo Neviani in arte Nek. I due artisti, molto amati dal grande pubblico, stanno collaborando nuovamente insieme e i rispettivi fan non vedono l’ora di assistere ai loro concerti. Tuttavia ora i fari puntati sono nuovamente su Francesco e sulla sua tanto celebre ex.

Due versioni diverse sul mancato matrimonio

In particolare c’è una curiosità che fino ad oggi non è mai stata del tutto soddisfatta. Molti continuano a chiedersi, nonostante i due siano stati insieme molto tempo, per quale motivo non si siano mai sposati. Alla fine sia Ambra che il cantautore hanno aperto il rubinetto, dando però differenti punti di vista sulla questione.

Lui ha dichiarato che non ce ne era stato il tempo, mentre lei ha raccontato di non avere mai ricevuto la proposta ufficiale da parte dell’uomo. Lui, da moltissimi anni, si è rifatto una vita dal punto di vista sentimentale. Lei invece, dopo la fine della sua chiacchieratissima storia con il CT della Juventus, Massimiliano Allegri, pare abbia intessuto di recente una relazione con il collega Andrea Bosca.