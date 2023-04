Morgan snobbato da tutti: gli ospiti: Stramorgan si prepara al flop

Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo alla prima di StraMorgan. L’artista milanese è però snobbato da molti ospiti ed è il Caos.

Marco Castoldi in arte Morgan è certamente uno degli artisti più complessi e controversi non solo del vasto mondo della musica italiana, ma anche dello spettacolo in toto. Musicista sopraffino, dopo aver conquistato i cuori di tantissimi fan con la band dei Bluvertigo, ha deciso di camminare da solo. È diventato sempre più un personaggio in tuttotondo soprattutto televisivo.

Lo abbiamo visto in passato in qualità di giudice di X-Factor Italia, che ha vinto ben 5 volte come coach. Tra i tanti talenti da lui scoperti e portati alla ribalta ci sono da annoverare Matteo Becucci, oggi brillante coach di Tale E Quale Show e Tali E Quali, nonché di Marco Mengoni. Quest’ultimo si è successivamente allontanato dal suo pigmalione.

Anche ultimamente ha voluto dire la sua, soprattutto sul brano sanremese che ha portato il giovane a trionfare nuovamente al Festival di Sanremo 2023. Morgan ha fatto intendere chiaramente e senza tanti giri di parole, in nome della sua innata schiettezza, che non aveva particolarmente apprezzato il brano. Resta poi invariato il fatto che i rapporti tra i due oggi sono praticamente inesistenti.

Un nuovo progetto per Castoldi

In ogni caso Morgan non ha perso la speranza di poter ricominciare un dialogo con Mengoni, tant’è che lo avrebbe saldamente voluto come ospite per una delle quattro puntata del suo show. Stiamo parlando di StraMorgan che andrà in onda in seconda serata su Rai Due dal 10 al 13 aprile.

Ad affiancarlo in tale nuova avventura il bravo e accorto Pino Straboli. Ogni serata sarà dedicata a un mostro sacro della canzone italiana, scelto appositamente da Castoldi. Si apriranno le danze con Domenico Modugno per poi proseguire il racconto in musica e non solo di Umberto Bindi, Lucio Battisti e infine di Franco Battiato.

Chi saranno gli ospiti

Ospiti della prima puntata Vinicio Capossela e Paolo Rossi. Al di là del rifiuto del suo pupillo Marco Mengoni, anche un’altra giovane artista, molto amata dai suoi coetanei, avrebbe rifiutato il suo invito. Stiamo parlando di Madame, alias Francesca Calearo, che di recente ha fatto molto parlare di sé dopo una sua partecipazione a Viva Rai 2, per via di una coreografia molto sensuale e audace.

In ogni modo Morgan va dritto come un fuso per la sua strada ed è molto fiero di questa sua nuova avventura professionale. Ha rivelato di aver fatto tante proposte lavorative, ottenendo però esiti negativi e, a questo proposito, ha affermato senza mezzi termini che la colpa di ciò non fosse della Rai ma dei giornalisti, che a sua detta lo hanno descritto come una persona in cui riporre poca fiducia.