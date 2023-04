Anna Valle, la ricordate ai tempi di Miss Italia? Oggi è irriconoscibile

Anna Valle è oggi una delle attrici italiane più amate e apprezzate dal grande pubblico. Com’è cambiata nel corso del tempo.

Ormai ci siamo, mercoledì 12 aprile 2023, andrà in onda in prime time su Canale 5 la nuova a e attesissima stagione di Luce Dei Miei Occhi, che vede tra gli indiscussi protagonisti la meravigliosa Anna Valle e il carismatico Giuseppe Zeno. Due artisti molto seguiti e che sono diventati sempre più dei veri e propri punti di riferimento, soprattutto per quel che concerne la fiction italiana.

Anna si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori in primis grazie alla sua ragguardevole bellezza, partecipando, ancora molto giovane, al concorso per antonomasia in tale direzione, ove ha vinto. Stiamo parlando ovviamente di Miss Italia. Dalla sua vittoria sono passati più di 25 anni e da allora la Valle di strada ne ha fatta tanta, sia dal punto di vista professionale che privato.

Oggi è una donna molto impegnata e un’attrice molto richiesta. Nonostante ciò è riuscita a costruirsi una famiglia tutta sua. Anna è sposata da tempo con il regista Ulisse Lendaro, con il quale è convolata a nozze nel 2008. Con lui ha messo al mondo i figli Ginevra e Leonardo, rispettivamente di 15 e 10 anni.

La vita privata di Anna

Ora come ora l’artista vive nella città di Vicenza, sebbene la sua famiglia d’origine sia divisa tra due regioni molto distanti tra loro geograficamente, ovvero la Sicilia e il Lazio. Nonostante sia sempre dotata di una bellezza ed eleganza fuori dal comune, Anna non ha mai e poi mai puntato su quelle caratteristiche per farcela nel vasto mondo dello Spettacolo.

Era il 1995 quando divenne a soli 20 anni reginetta di bellezza. Si presentò a Miss Italia, che vinse, con la fascia di Miss Sicilia. Allora era iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, che poi decise ben presto di abbandonare. Pian piano Anna ha capito che la sua strada dal punto di vista professionale fosse la recitazione. Si è rimboccata le maniche e ha studiato seriamente per diventare la brava attrice che è oggi.

Giovanissima fu Miss

Per la verità la donna, classe 1975 non è molto cambiata nel corso del tempo. Un tempo che per lei pare essersi sostanzialmente fermato da molti anni a questa parte. Ha provveduto per lo più a tagliare di svariati centimetri le sue meravigliose chiome, forse anche per una questione di mera praticità.

Il make-up è diventato più raffinato, ma per il resto possiamo sostenere senza se e senza ma che lei è rimasta praticamente identica e che, a 47 anni non ha affatto nulla da invidiare a una trentenne. Tuttavia lei non è solo bellissima e dotata di una fisicità fuori dal comune ma è anche, a sua detta, una donna che possiede un bel caratterino e senza tanti peli sulla lingua.