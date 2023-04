Silvia Toffanin non va in ospedale da Berlusconi: il motivo è incredibile

Silvia Toffanin, la meravigliosa conduttrice di Verissimo, la grande assente all’ospedale. Ecco perché non ha ancora fatto visita al suocero Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin è indubbiamente ancora oggi una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età. Da tantissimi anni a questa parte la troviamo saldamente al timone di Verissimo, il rotocalco di maggior punta non solo di Canale 5, ma delle Reti Mediaset in linea generale.

Tra l’altro, in nome del gradissimo successo che il programma ha ottenuto sempre più nel corso del tempo, ha potuto contare su un convincente e vincente raddoppio di programmazione. Difatti, oltre a trovarlo in onda per l’appunto su Canale 5 nel canonico spazio del sabato, lo troviamo anche in quello della domenica, che era inizialmente occupato dai programmi di Barbara D’Urso.

Ultimamente si era anche vociferato del fatto che la Toffanin avesse rifiutato di partecipare sia come ospite che come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023, che anche quest’anno è stato un autentico successo. La questione non è mai stata del tutto chiarita. Da un lato pare che lei non abbia mai ricevuto l’invito dal parte di Amadeus, dall’altro che non fosse stata mai realmente interessata ad accettarlo.

Silvia, la grande assente

Tuttavia ora l’amatissima conduttrice veneta, sta vivendo un momento molto drammatico all’interno della sua famiglia. Difatti da svariati giorni il suocero Silvio è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in seguito a un forte malore che ha avvertito mentre si trovava nella sua dimora di Arcore.

La prognosi resta riservata e c’è veramente tanta preoccupazione per lui e per il suo stato di salute che non è di certo ottimale. I familiari hanno chiesto grande discrezione alla Stampa. Non sono mancate le numerose visite da parte dei suoi cari, tra cui non ha figurato però la splendida Silvia.

Il dramma che l’ha segnata nel profondo

Oltre ad essere molto impegnata con le registrazioni del suo seguitissimo Verissimo, oltre che nel ruolo di mamma di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, la donna ha vissuto tempo fa un terribile dramma che l’ha segnata profondamente sia nel cuore che nell’anima. Stiamo parlando della dipartita della sua adorata mamma, che ha lasciato ancora giovane questo mondo il 29 ottobre del 2020, dopo una lotta contro un tumore. Può essere che sia per questo motivo che Silvia non se la senta ora di andare a fare visita al suocero.

Difatti l’ex Premier a quanto pare, è stato colpito da un tumore del sangue, quale la leucemia mielomonocitica cronica. Insomma, per lei potrebbe rivelarsi fin troppo doloroso rivivere sulla sua pelle un momento così difficile, che le porterebbe alla mente il dramma e il calvario che ha vissuto la sua adorata mamma. In alternativa, il motivo della sua assenza potrebbe anche essere riconducibile alla sua volontà di lasciare un po’ di privacy a Pier Silvio e ai suoi familiari.