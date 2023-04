“Mica è un giocattolo”: Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sul figlio ma usa parole eccessive | Il web non la perdona

Aurora Ramazzotti, la splendida primogenita del mitico Eros e della meravigliosa Michelle Hunziker, di nuovo nella bufera. Pioggia di critiche sul Web per lei.

Da qualche giorno a questa parte Aury, come è ormai ben noto, è diventata mamma per la prima volta. Ha messo al mondo, in una rinomata clinica svizzera, dove molti anni fa è nata lei stessa per scelta della mamma Michelle in particolare, il piccolo Cesare, frutto del suo amore con il suo storico compagno Goffredo Cerza.

Pertanto il noto cantautore romano e l’amatissima showgirl svizzera sono diventati nonni. Dei nonni rock come li aveva definiti mesi fa Alfonso Signorini dalle pagine del magazine Chi, che ogni settimana ci regala succulente news. Non per nulla è stata proprio tale testata a rivelarci per prima della gravidanza di Aurora.

Essa ha poi deciso di condividere sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram tutti i momenti più importanti di questo nuovo e magico momento. Lo ha fatto sia tramite la condivisione di post che caricamento di Stories. In particolar modo ha parlato dei cambiamenti che ha subito il suo corpo e dell’arrivo del pancione che ospitava la sua creatura.

La sua avventura da neo mamma

Ci ha inoltre fatto emozionare fino alle lacrime quando a Capodanno ha pubblicato un magnifico post dedicato alla sua creatura corredato da magnifici scatti. Dopo aver annunciato ai suoi numerosi estimatori la venuta al mondo di Cesare, la ragazza, ringraziandoli per il loro sentito affetto, ha espresso il suo desiderio di prendersi qualche giorno per riposarsi e metabolizzare tutto quel che le era appena successo.

Ora è ritornata piuttosto attiva sui Social e ha incominciato a raccontare della sua nuova vita. Inoltre sta ricevendo anche tantissimi omaggi, per lo più ricolti al suo bimbo. Di recente, tramite una Storia, Aurora ha anche raccontato della sua nuova esperienza di giovane mamma, che tuttavia non ha convinto tutti gli utenti.

Le sue parole che hanno scatenato la bufera

Completamente struccata e molto stanca, la primogenita di Eros e Michelle si è rivolta direttamente ai suoi fan. Lo sguardo era dolce, ma lei non ha comunque mai perso la sua proverbiale ironia, che da sempre la contraddistingue. In primis ha tranquillizzato i suoi estimatori dicendo che va tutto bene, per poi aggiungere, con un velato e delicato sorriso, che il bambino “funziona” bene e fa tanta ca**a.

Questa sua esternazione non è piaciuta ad alcuni utenti, che hanno iniziato a sottolineare che il bimbo non sia un bambolotto o un giocattolo. Non sono poi mancati i sostenitori di Aurora che hanno invitato queste persone a lasciarla stare e di non seguirla più, qualora non la apprezzino come professionista e come persona.