Divorzio Totti-Blasi: la nota dell’avvocato è feroce | Tra le mura del tribunale è accaduto l’impossibile

Ilary Blasi e Francesco Totti sono di nuovo al centro dell’attenzione per via delle ultime dichiarazioni rilasciate dagli avvocati. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex coniugi.

Ilary Blasi e Francesco Totti erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nessuno avrebbe mai creduto in un finale del genere e ancora oggi si fa fatica ad accettare. L’annuncio della separazione è giunto come un fulmine a ciel sereno cogliendo tutti alla sprovvista. A luglio hanno riferito che si sarebbero separati e il gossip è letteralmente impazzito.

All’inizio in tanti hanno dato la colpa a Noemi Bocchi, ma poi Totti è intervenuto per difenderla a spada tratta. Ha ammesso che non è stato il primo a compiere un gesto di infedeltà, però ha ritrattato per amore della tranquillità con l’ormai ex moglie. Dopo qualche mese è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Ha approfittato del suo compleanno, un evento più che idoneo per fare le presentazioni di lei ad amici e parenti.

Ilary Blasi, invece, a breve condurrà l’ennesima edizione de L’Isola dei Famosi e ha aperto il suo cuore a Bastian Muller, un affascinante imprenditore tedesco. Hanno ufficializzato la relazione con alcuni scatti pubblicati su Instagram, confermando che tutto va a gonfie vele.

Per quanto riguarda la separazione, pare che avranno a che fare per molto tempo con tribunali e avvocati. Non solo non parlerebbero più se non per i figli, ma la situazione sembra essere degenerata per un gesto di lui. A parlare in merito alla faccenda ci hanno pensato i legali della conduttrice.

“Mai offerto cifre di quell’ordine”

“I legali sono costretti a precisare che la signora non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale”. A quanto pare l’ex capitano della Roma avrebbe proposto di dare una cifra minore di quella citata.

Sul Corriere della Sera, invece, è stata riportata la somma di 20mila euro richiesta dalla conduttrice. In risposta l’ex marito sarebbe sceso a 15 mila. Non è ancora chiara la situazione. Sull’affidamento di Chanel, Isabel e Cristian, invece, pare che siano arrivati a un accordo.

Il destino della prole

Chanel e Cristian sono abbastanza grandi per decidere se vivere con la madre o con il padre mentre Isabel, essendo ancora piccola, dovrà stare per forza con la Blasi. Sicuramente all’inizio avranno sofferto per l’addio dei genitori, ma ora si dice che siano riusciti ad andare oltre.

Non è da escludere che il magistrato voglia sentire i ragazzi per comprendere la loro volontà. Del resto le loro esigenze rappresentano una priorità assoluta.