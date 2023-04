Megan avrà pianto quando l’ha sentito: Gianmarco l’ha ammesso solo dopo Amici

I ballerini Megan e Gianmarco, una volta usciti dal talent show di Amici di Maria De Filippi, hanno lasciato tutti i fan a bocca aperta. Lui ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. Ecco le sue parole.

L’attuale edizione di Amici è nella fase del Serale e nel weekend andrà in onda l’ennesima puntata con tanti colpi di scena. Il merito è senza dubbio degli allievi che si stanno mettendo in gioco anima e corpo per evitare di uscire per sempre dal talent show. Da non dimenticare le fantastiche performance dei maestri, soprattutto quelle di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda Raimondo Todaro si fa sempre più insistente la voce di una sua sostituzione nella prossima edizione. Secondo fonti attendibili pare che al suo posto ci sarà Giuseppe Gioffré, ovvero uno dei giudici del Serale. I telespettatori sanno bene che anni fa ha vinto la categoria di danza e ciò gli ha permesso di collaborare addirittura con Jennifer Lopez.

La prima allieva ad andare via è stata Megan, ex allieva di Todaro per poi passare a Emanuel Lo durante il percorso nella scuola. La Celentano ha sempre elogiato la sua bellezza, ma senza andare oltre sul suo talento. Purtroppo in seguito a un’eliminazione immediata ha dovuto salutare tutti, a malincuore Gianmarco.

Il ragazzo, invece, è uscito nella seconda puntata con Piccolo J. I due hanno appassionato il pubblico per la loro storia d’amore genuina. Adesso possono viversi nella quotidianità e lo hanno confermato nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. In quell’occasione Gianmarco si è lasciato andare in una piccola confessione.

“Ora sono innamorato”

Ospiti della Toffanin, Piccolo J ha parlato della sua storia d’amore con Federica. Due giovani cantanti che si sono scelti fin dal primo giorno, ragion per cui è sicuro che si riabbracceranno quando anche lei lascerà il programma. Poi l’attenzione si è focalizzata sul percorso artistico e sentimentale di Gianmarco. Su Megan ha speso belle parole.

“Non me lo aspettavo. Ci conoscevamo già prima di entrare ad Amici, ma non era mai successo nulla. Durante il programma abbiamo avuto modo di conoscerci più nel profondo. Tra noi due c’è una bella sintonia. A lei piace dire che siamo molto diversi, per me invece siamo molto simili…ora sono innamorato”.

Una borsa di studio

Sicuramente Megan e Gianmarco dopo Amici si rimboccheranno le maniche per coltivare la loro passione. Entrambi hanno avuto la possibilità di partire per gli Stati Uniti d’America per studiare danza con le migliori compagnie.

Anche se la distanza geografica li separerà per un po’, la loro storia d’amore supererà qualsiasi ostacolo. Del resto i buoni presupposti ci sono, quindi i fan sperano in un futuro radioso.