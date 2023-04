Riccardo Scamarcio torna dall’ex famosissima: ormai non ci sono dubbi

Riccardo Scamarcio è tornato con l’ex famosissima, ormai non ci sono più dubbi. Sarà la volta buona per l’attore sex symbol italiano, la cui vita sentimentale è stata sempre molto appetibile per il gossip?

Nonostante con il “suo” Step avesse dato il via al giochino dei lucchetti, sugellando così l’amore eterno sul Ponte Milvio in Tre Metri sopra il cielo, nella vita reale Riccardo Scamarcio quel lucchetto non l’aveva chiuso ancora per nessuna fino ad oggi.

Però le cose cambiano e forse anche Riccardo è finalmente cresciuto, infatti, è confermata il rumor che lo vedeva ritornare dalla sua ex famosissima.

Non ci sono più dubbi, Riccardo Scamarcio non è più single. Se come attore ha trovato da anni il suo posto nel mondo, non si può dire lo stesso per la sua vita sentimentale, fatta di relazioni più o meno lunghe tutte quante terminate e brevi flirt che avrebbero causato anche divorzi eclatanti.

Riccardo Scamarcio e i nomi più importanti

Ritorno di fiamma tra Riccardo Scamarcio e la sua ex famosissima, ma chi sarà? L’attore quarantatreenne di Trani è sempre stato apprezzato non solo per le sue doti di recitazione, ma anche per il suo piacevolissimo aspetto fisico, il quale gli ha fatto vincere la nomina di sex symbol e sogno proibito delle fanciulle, ai tempi della “Moccia-mania“. Riccardo oltre ad aver recitato nei film adolescenziali Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, ha interpretato anche parti più complesse in film, serie tv e trasposizioni teatrali.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, le donne più importanti della vita di Riccardo Scamarcio sono state essenzialmente tre. Abbiamo Valeria Golino, la prima vera relazione lunga dell’attore. I due, nonostante quei 14 anni di differenza tanto criticati, sono stati insieme dal 2006 al 2018, vivendo un amore molto intenso e passionale. Riccardo e Valeria, non solo hanno lavorato insieme in veste di attori, ma sono diventati anche soci, aprendo la loro società di produzione cinematografica, la Buena Onda.

Successivamente ha avuto una breve storia di circa un anno con l’attrice Benedetta Porcaroli, conosciuta anche lei sul set. La loro storia ha fatto scandalo in quanto Scamarcio per lei ha lasciato la madre di sua figlia, conosciuta nel 2019, stiamo parlando della manager inglese Angharad Wood.

Da chi è tornato Riccardo Scamarcio?

Per Riccardo Scamarcio, il noto attore italiano considerato da alcune una sorta di “Fonzie” all’italiana, c’è stato un ritorno di fiamma con la sua ex famosissima. Ma con chi sarà tornato Riccardo? Con Valeria, Angharad, Benedetta o un’altra donna di cui non eravamo a conoscenza? “Tadan”… Riccardo Scamarcio è tornato insieme ad Angharad Wood, la donna che gli ha stregato “anima e corpo” come diceva Mr. Darcy in Orgoglio e pregiudizio.

I due si erano conosciuti dopo la fine della storia d’amore con la Golino e avevano iniziato immediatamente una storia passionale lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Dal loro amore, nel 2020 è nata anche una bellissima bambina, la piccola Emily. Dopo la nascita della figlia però Riccardo aveva lasciato Angharad per la Porcaroli. Dopo quella “sbandata” Riccardo Scamarcio è tornato sui suoi passi, riprovandoci con quella che dovrebbe essere sua moglie, in quanto pare che i due si siano sposati segretamente. Da qualche tempo li si vede di nuovo tutti e tre uniti in perfetto stile famigliola felice del “Mulino Bianco”. Che sia la volta buona per i due neo genitori?