A un passo dal cielo, la sciagura si è abbattuta pure sulla fiction: la brutta notizia è come un fulmine a ciel sereno

La storia della televisione ci insegna, in particolare nell’ultimo periodo, che nulla è più certo. Vera e propria sciagura per Un Passo Dal Cielo7.

Nel nostro Paese vanno davvero molto forte le fiction, che sono molto amate dagli italiani di ogni età. Sia le nuove stagioni che le repliche sono molto ricercate, anche grazie a varie piattaforme streaming, sia gratis che a pagamento, che ci permettono di vederle quando vogliamo.

Pure sul Web e in particolar modo sui Social si parla tantissimo delle serie che maggiormente appassionano gli utenti, che a loro volta talora creano pagine o gruppi per parlarne in modo più costante e specifico. Sovente poi le varie case di produzioni e/o le Reti quando vedono che una fiction piace particolarmente, decidono di riproporla per varie stagioni.

Tuttavia, come recita un proverbio, non tutte le ciambelle riescono col buco e così può capitare che una stagione di una fiction che fino all’atto precedente era molto apprezzata e seguita non lo sia successivamente, lasciando così un profondo senso di amaro in bocca ai suoi protagonisti.

Brutto calo per la serie

È stato questo certamente il caso del settimo atto di Un Passo Dal Cielo che, nel corso delle varie stagioni, ha subito svariati cambiamenti non solo a livello di trama, ma anche di personaggi. Chiaramente l’abbandono di Terence Hill ha lasciato pesantemente il segno, sebbene poi l’affascinante Daniele Liotti abbia conquistato in men che non si dica i cuori degli amanti della fiction.

Ora che pure lui non fa più parte della serie, i telespettatori sono rimasti sconvolti. Tant’è che c’è stato, dati e numeri alla mano, un calo decisamente drastico per la fiction di Rai Uno. Difatti, nonostante nel corso della messa in onda della più recente puntata abbia conquistato il prime time, ha perso, rispetto alla settimana precedente, il 5% di share e circa 700.00. telespettatori.

I dati parlano chiaro

Per essere ancora più precisi Una Passo Dal Cielo 7, nella messa in onda della sua seconda puntata ha appassionato 3.917.000 di spettatori con uno share pari al 22.7%. Alla prima ne aveva conquistati ben 4.6 milioni di spettatori, raggiungendo a livello di percentuale il 27,7% di share.

In ogni caso la fiction ha battuto tutti gli altri programmi e i film proposti dalle maggiori Reti. Tuttavia c’è da dire che giovedì 6 aprile è stato anche Giovedì Santo e che pertanto molte persone erano impegnate in tale direzione, mentre altre pronte a iniziare un lungo weekend con largo anticipo, o ancora in viaggio verso vari lidi e svariate mete.