Noemi Bocchi, il gesto da vera villana secondo chi le stavano accanto: “Almeno tienilo basso”

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono di nuovo al centro dell’attenzione per via di un gesto compiuto durante un concerto. Ecco le critiche che sono state fatte dagli utenti social.

Noemi Bocchi e Francesco Totti vivono la loro relazione alla luce del sole da mesi. Sono usciti allo scoperto durante la festa di compleanno di lui baciandosi davanti ad amici e parenti. Secondo persone a loro vicine si sarebbero conosciuti a un torneo di padel quando l’ex capitano della Roma stava ancora con Ilary Blasi.

All’inizio tutti i fan della coppia davano la colpa alla Bocchi per la fine del matrimonio, ma lui è subito intervenuto per spiegare come sono andate realmente le cose. Per fortuna adesso vivono serenamente la loro storia d’amore, anche perché l’ex moglie è felice accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo mesi di buio finalmente per entrambi si prospetta un futuro roseo sotto ogni punto di vista.

In questi giorni hanno avuto a che fare con sentenze e tribunali per via della divisione del patrimonio e dell’affidamento della prole. Un avvocato di lei ha voluto rompere il silenzio su dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Ilary non ha mai rifiutato 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine”.

Nonostante tutto Totti si concede sempre del tempo con la nuova compagna. Infatti ha accontentato una sua richiesta, ovvero andare a un concerto di Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, diventato nonno da poco, non ha voluto saltare le tappe del suo tour per amore dei suoi fan. Qualcuno, però, ha avuto da ridire sulla coppia.

“Il telefono sempre in mano”

L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da alcuni follower per segnalare un dettaglio che non è passato inosservato. In poche parole Francesco Totti sarebbe stato alle prese con il cellulare per tutto il tempo del concerto. Un atteggiamento considerato da molti poco carino.

“Non dico cantarle tutte, nemmeno divertirti per forza eh, ma almeno tienilo basso”. Ecco uno dei tanti commenti che si possono leggere sul web. In effetti lo schermo sempre acceso ha dato fastidio a coloro che stavano seduti dietro. Noemi probabilmente non avrà nemmeno notato, essendo stata totalmente coinvolta dalla musica del suo cantante preferito.

La dedica di Chanel

La coppia si trovava nell’area dei Vip dove c’erano anche Gigi D’Alessio e Thomas dei Maneskin. Al concerto anche la figlia di lui, Chanel, è andata e quando è arrivato il momento della canzone Adesso tu ha realizzato una storia.

Nulla di strano, se non fosse per il fatto che l’ha dedicata a Noemi. Ciò dimostra che tra le due c’è un bel rapporto. Un rapporto che riempirà di gioia l’ex capitano.