Pier Silvio Berlusconi perde anche lui: purtroppo la notizia pare ufficiale | Terremoto tra le mura Mediaset

Guai in vista per la Mediaset. Il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi non se lo sarebbe mai aspettato. Ecco a chi sarà costretto a dire addio nei prossimi anni.

Il vicepresidente da anni collabora con i vertici della Mediaset per proporre al pubblico dei programmi televisivi avvincenti. Dopo il Grande Fratello Vip 7, terminato con la vittoria di Nikita Pelizon, a breve andrà in onda l’ennesima edizione de L’Isola dei Famosi con al timone della conduzione Ilary Blasi.

Sicuramente le dinamiche che si creeranno all’interno del gruppo dei naufraghi entusiasmeranno. Ancor prima di partire il web si è scatenato per ciò che sta succedendo in fase di preparazione: Flavia Vento è stata scartata ai provini, Gianmarco Onestini e le sorelle Enardu sarebbero stati sostituiti e Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, incuriosirà ulteriormente il pubblico.

Inoltre è stata una sua idea raddoppiare l’appuntamento di Verissimo nel weekend perché era certo degli ottimi risultati a livello di ascolti. La compagna di vita Silvia Toffanin era scettica, però alla fine si è convinta e sembra proprio che ne sia valsa la pena.

Uno dei programmi televisivi di canale 5 emergenti è Felicissima sera con Amedeo Grieco e Pio D’Antini. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’è stato un amatissimo conduttore che ha dato un triste annuncio. Nel giro di qualche anno potrebbe ritirarsi e non comparire più nel piccolo schermo. Ecco di chi si tratta.

“Tra due anni basta”

Nell’ultima puntata di Felicissima sera, venerdì 7 aprile 2023, di Amedeo e Pio hanno avuto la possibilità di interagire con volti noti del mondo dello spettacolo. Biagio Antonacci, Francesco Renga, Nek si sono esibiti proponendo alcuni dei loro brani. Poi all’appello non sono mancate Diletta Leotta in dolce attesa e Antonella Clerici sempre radiosa e spumeggiante.

Anche Paolo Bonolis ha accettato l’invito del simpatico duo e insieme hanno creato un simpatico siparietto. Hanno proposto il momento della sfilata di Ciao Darwin ironizzando sul momento della descrizione dell’outfit proposto dalle modelle. Prima, però, il conduttore è stato intervistato e ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’amara scoperta

Tra una battuta e l’altra ha ammesso che tra due anni lascerà la televisione per dedicarsi ad altro. I fan a stento riescono a credere a cosa hanno sentito le loro orecchie. Un pilastro fondamentale del piccolo schermo potrebbe dire addio, ma non è ancora sicuro.

Se così fosse Pier Silvio Berlusconi avrà difficoltà a trovare un degno sostituto, impresa del tutto ardua. In fin dei conti è quasi impossibile eguagliare la sua bravura.