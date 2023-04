“Fai bene a denunciare”: Mara Venier esasperata | La situazione è diventata pericolosa

Mara Venier è su tutte le furie per l’ennesimo gesto fatto nei suoi confronti da terzi sui social. Ecco la sua furia, appoggiata pienamente da chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo.

Mara Venier è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è indubbiamente della sua indiscussa professionalità. Ha un’arte dell’intrattenimento tale da far restare incollati davanti alla televisione il vasto pubblico. Nel weekend fa compagnia con Domenica In, garantendo alla Rai ottimi risultati in termini di ascolti.

Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, ha esordito come attrice per poi dedicarsi parallelamente alla conduzione fino al 2015. Dopo si è focalizzata solo sulla seconda attività. Da non dimenticare la carriera di modella. Negli anni novanta ha presentato Domenica In totalizzando 14 stagioni. Per questo motivo ha ottenuto il soprannome della Signora della Domenica.

Tra i suoi film si possono menzionare Zappatore del 1980 con Mario Merola. Testa o croce del 1982 con Renato Pozzetto, Al bar dello sport del 1983 e l’ultimo Pacco, doppio pacco e contropaccotto del 1993. Tra le fiction, invece, ci sono La voce del cuore con Gianni Morandi, Ritornare a volare, Paparazzi. Poi si è cimentata nelle prime conduzioni contando sulla professionalità di Rosario Fiorello, all’epoca agli esordi.

Essendo un personaggio pubblico, è amata quanto odiata. Infatti è elogiata, ma allo stesso tempo criticata dagli hater. In queste ore il web si è scatenato perché per l’ennesima volta è stata vittima di un’ingiustizia. Ecco cosa è successo stavolta alla conduttrice.

“Mai fatto questa pubblicità”

“Mai fatto questa pubblicità…avete il coraggio pure il coraggio di mettere la vostra mail…segue la querela”, le parole riportate nella didascalia del post condiviso di recente su Instagram non lascia alcun dubbio. La Venier ha mostrato lo screen di una truffa di cui è stata vittima inconsapevole. C’è anche una mail di riferimento, quindi la querela sarà sicuramente più facile da mandare avanti.

“La cosa che mi sconvolge è che la gente ci crede davvero. Si capisce che sono cose false…un sacco di Vip sono stati imbrogliati per la stessa cosa, vedi Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Benedetta Rossi. Tutti hanno denunciato”. La Venier non sarà né la prima né l’ultima a vivere questa spiacevole esperienze. L’importante è denunciare e ostacolare chi è mosso da cattive intenzioni.

La furia della conduttrice a favore dei fragili

“La dovete finire di prendere in giro la gente fragile. Dovete smetterla di strumentalizzare i problemi della gente che non ha strumenti, per di più utilizzando impropriamente il volto delle persone di cui si fidano”.

Come se non bastasse qualche settimana fa la Venier si è recata dai carabinieri per denunciare degli insulti ricevuti sul web. A prescindere da tutto sa che può contare sui fan che non smetteranno mai di sostenerla e difenderla da ogni tipo di attacco.