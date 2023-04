Rai, fatti i nomi e cognomi: disastro clamoroso | Vip famosissimi travolti dallo scandalo

La Rai nuovamente nella bufera. Un noto artista a ruota libera su alcuni cantanti. Ed è il Caos ovunque.

Non si ferma ancora il chiacchiericcio che riguarda sovente l’Azienda di Viale Mazzini che, nonostante il periodo primaverile, con l’estate ormai alle porte, continua a proporre ai suoi numerosi telespettatori nuovi programmi e accattivanti fiction. Il palinsesto delle Reti Rai è davvero molto ampio e cerca di soddisfare ogni evenienza e qualsiasi gusto.

Ciò è reso lampante non solo per quanto concerne la programmazione mattutina o serale, ma anche quella pomeridiana. Tuttavia maggior attenzione è sempre posta sulla fascia serale, in particolare del prime time, sebbene nemmeno quella della seconda serata viene mai lasciata al caso. Tanto più che alcuni programmi andati in onda in quella fascia sono stai promossi, visti gli indici d’ascolto, in prima serata.

E questo è stato il caso di Belve, condotto dalla bravissima Francesca Fagnani. Tuttavia c’è anche da sottolineare, per dover assoluto di cronaca, che tutti i programmi, fiction comprese, sono poi fruibili totalmente gratis in streaming sulla piattaforma Rai Play. Inoltre talora svariate repliche sono proposte su Rai Premium, canale 25 del Digitale Terrestre.

Un grande atteso ritorno

Certamente tutto ciò sarà ampiamente disponibile anche per un nuovo progetto, che andrà in onda a partire da lunedì 10 aprile fino a giovedì 13 aprile 2023 e che vede un grande e atteso ritorno da parte del grande pubblico di un artista a dir poco immenso. Un uomo che vive di e per la musica e che è diventato tuttavia nel corso del tempo sempre più un personaggio mediatico e televisivo molto chiacchierato anche per via del suo privato.

Un privato che tale non riesce praticamente mai a restare, visto che è alquanto turbolento. Inoltre lui è una persona fuori dagli schemi, nonché schietta e che non possiede affatto i classici peli sulla lingua. Ultimamente ha anche rivolto un suo attacco ai giornalisti, sostenendo che se la Rai non gli dava esiti positivi per quanto concerne i suoi progetti, la colpa era loro, che scrivevano cose sbagliate sul su di lui.

Due clamorosi rifiuti

Stiamo parlando di Morgan, che è pronto a deliziarci con la sua arte, accanto a Pino Straboli, in seconda serata su Rai Due, con il suo nuovo programma StraMorgan. Vedremo sul palco assieme a lui tantissimi ospiti, ma non Marco Mengoni e Madame che hanno rifiutato l’invito. Il vincitore di Sanremo, scoperto artisticamente proprio da Castoldi, con il suo diniego ha ferito il suo pigmalione. Tuttavia i loro rapporti sono per la verità molto tesi da tempo.

Per quel che concerne il diniego di Madame invece, Morgan ha sostenuto che la cantante gli abbia detto di no in quanto offesa da una sua dichiarazione. Alla fine ha svelato che hanno fatto bene entrambi a non andare da lui, perché forse, a sua detta avrebbero trovato di fronte a sé qualcosa che ancora non sono pronti ad affrontare, ovvero l’autenticità della musica.