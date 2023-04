Harry e Meghan, decisione estrema presa all’ultimo minuto | Non c’è più speranza

Secondo fonti attendibili sembra che i duchi di Sussex non parteciperanno all’incoronazione del Re Carlo. Ecco cosa li avrebbe spinti a prendere questa decisione.

Le dinamiche della famiglia reale inglese da sempre appassionano non solo i sudditi della corona, ma l’intero pianeta. Purtroppo la Regina Elisabetta II è venuta a mancare l’otto settembre 2022 cogliendo tutti alla sprovvista. Il suo regno è durato 70 anni e 214 giorni, in quanto solo secondo a quello del Re Luigi XIV di Francia. Colui che ha preso il suo posto è stato il primogenito Carlo con il nome Carlo III.

Da quando è salito sul trono non ha avuto un attimo di tregua. Ha dovuto accettare a malincuore le dimissioni del Primo Ministro Liz Truss (6 settembre 2022-25 ottobre 2022). I motivi non sono mai stati riferiti. Probabilmente non si è sentita all’altezza della situazione, dunque si è corsi ai ripari con la nomina di Rishi Sunak.

Successivamente il re ha dovuto fare i conti con la serie di genere storico-drammatico The Crown di Peter Morgan. La trama ruota attorno alle vicende della famiglia reale e la quinta stagione, andata in onda a novembre 2022 su Netflix, si è concentrata sul divorzio di Carlo e Lady Diana. Un periodo della sua vita che con amarezza ha voluto ricordare.

Poi c’è stata la pubblicazione del libro del Principe Harry intitolato Spare. Il secondogenito è andato via dalla corte reale con la moglie Meghan Markle rinunciando così a tutti i titoli. Adesso i duchi di Sussex sono al centro dell’attenzione perché è possibile che non ci saranno all’incoronazione del Re Carlo III. Ecco il motivo.

Una richiesta negata ai duchi di Sussex

Il Principe Harry ha sempre dato del filo da torcere ai parenti. I rapporti con il fratello William sono andati degenerando con il passare del tempo fino a non rivolgersi più la parola. Si dice che Kate Middleton abbia cercato di farli riavvicinare, ma ogni suo tentativo è stato inutile.

Stavolta, invece, lui e la consorte si vocifera che saranno assenti all’evento che si terrà il 6 maggio. Il motivo? L’invito non è stato fatto ai figli Archie e Lillibet. Inoltre quel giorno il primogenito spegnerà le candeline e non è stato concesso ai genitori di augurare il buon compleanno dal balcone.

Ecco chi non sarà presente

Con la pubblicazione di Spare e la docuserie Netflix i rapporti si sono definitivamente inclinati. I sudditi credono che non ci sia più niente da fare per avere una riconciliazione.

Inoltre all’evento mancheranno anche il Principe Andrea, le Principesse Eugenie e Beatrice. Tuttavia manca ancora qualche settimana, quindi potrebbero cambiare tante cose. Ragion per cui non ci resta che attendere.