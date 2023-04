Paolo Bonolis, dopo anni di matrimonio è finito tutto | La madre dei suoi figli ha scoperto il brutto tradimento

Dopo anni di matrimonio è finito tutto, la confessione di Paolo Bonolis che ha scioccato il web. Dopo aver scoperto il brutto tradimento ognuno ha preso la propria strada, rapporti civili solo per il bene dei figli.

Questa notizia ha scioccato tutti, quindi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è veramente finita? Chi ha tradito chi? E soprattutto che fine faranno i figli del conduttore, staranno con mamma o con papà? Questa rivelazione scioccante ha “distrutto” i loro followers che esigono ricevere maggiori informazioni.

Paolo Bonolis e il “due di picche” dato a Freddie Mercury

Paolo Bonolis è il noto conduttore televisivo amato da tutti, grazie alla sua spontanea ironia a tratti pungente con la quale ha creato il personaggio che tanto amiamo. Insieme al suo socio, Luca Laurenti poi, le risate sono garantite. Qualunque programma televisivo abbia condotto, il successo è stato garantito, come per esempio Avanti un altro, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan’ e così via.

Ultimamente è stato ospite del programma di Pio e Amedeo, Felicissima sera, rispondendo alle domande irriverenti del duo comico con la sua solita simpatia. Tra le tante domande poste a Bonolis, è spuntata anche quella in merito al “due di picche” che Paolo ha dato al cantante dei Queen, Freddie Mercury molti anni fa. In pratica i due si sono messi a chiacchierare dopo una partita di beneficienza e Freddie in maniera molto esplicita ha fatto capire che avrebbe voluto continuare “il discorso” in un luogo più consono.

Ecco cosa ha detto Paolo Bonolis in merito: “C’era una partita di beneficienza tra i personaggi dello spettacolo italiani e quelli inglesi. Freddie Mercury scelse me: siamo stati a chiacchierare e poi mi ha fatto capire che sarebbe stata una felicissima sera. Mi ha chiesto “che fai stasera?”…[al rifiuto di Bonolis n.d.r.] mi ha regalato due biglietti per il concerto di Wembley”.

Il tradimento di Paolo Bonolis

Dopo anni di matrimonio è finito tutto per Paolo Bonolis, finalmente è stato rivelato quel brutto tradimento che fu la causa del loro addio. Tranquilli, non stiamo parlando di Sonia Bruganelli, ma della prima moglie di Bonolis, Diane Zoeller. Al programma Felicissima sera, di Pio e Amedeo, Paolo è stato il grande ospite molto atteso della serata. Tra le varie domande a cui ha risposto in maniera schietta e ironica, ha rivelato anche un’indiscrezione finora tenuta nascosta.

Ha parlato del motivo della rottura tra lui e la sua ex moglie Diane, in pratica il matrimonio è finito per via del tradimento da parte di Bonolis. Questo ha spinto la donna a tornare in America, dove ha cresciuto i due primi figli di Paolo Bonolis, con i quali ha un ottimo rapporto. Da poco l’hanno reso entrambi un nonno felice.

Ecco che cosa ha dichiarato Paolo Bonolis: “…Eravamo molto giovani. È americana, e quando è finita è tornata negli Stati Uniti. Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia…”.