“Chiamate un altro conduttore”: Silvia Toffanin mai vista così | Brutto episodio a Verissimo

Silvia Toffanin di solito paziente e accomodante, ha perso le staffe in studio. “Chiamate un altro conduttore”. Vi ricordate quando?

Silvia Toffanin è oggi una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani. Insieme a Maria De Filippi e Barbara D’Urso è pure una delle indiscusse regine delle Reti Mediaset. Da moltissimi anni a questa parte è saldamente al timone di Verissimo, uno dei programmi maggiormente seguiti in generale della TV italiana.

In nome di ciò ha pure ottenuto un accattivante raddoppio a cadenza settimanale all’interno del vasto palinsesto di Canale 5. Difatti il famoso rotocalco viene trasmesso da due anni a questa parte sia nel canonico spazio del sabato pomeriggio, che in quello più recente della domenica.

In entrambi i casi la Toffanin ottiene indici di gradimento e di share elevatissimi grazie soprattutto alle sue grandissime esclusive e ai numerosi ospiti che accettano il suo gradito invito. Moltissimi esaltano, sia prima che dopo l’intervista, la grande capacità della conduttrice veneta di entrare in punta di piedi nella vita altrui durante le sue domande e di essere molto empatica.

Lo sfogo di Silvia

Sa dunque mettere e proprio agio chi ha davanti, anche se solitamente non molto avvezzo a rilasciare interviste o in linea generale a stare in televisione con le telecamere puntate su di sé. La Toffanin ci regala momenti molto emozionanti, talvolta fino alle lacrime, e altri più divertenti. In entrambi i casi i video relativi diventano virali e sono pure condivisi a gogo sui Social.

Nonostante ciò è accaduto, all’interno della storia di Verissimo, che Silvia a un certo punto abbia perso il suo proverbiale self control e il suo ragguardevole aplomb e abbia deciso di abbandonare lo studio. Sfiduciata e sfinita dall’atteggiamento di una sua ospite, ha letteralmente gettato la spugna e ha proposto di cercare un altro conduttore al suo posto per svolgere quell’intervista, decisamente fuori dal comune.

Un’intervista troppo filosofica

Anni fa, in studio a Verissimo è giunta Anna Oxa, che ha letteralmente spiazzato fin da subito la brava e bella Toffanin. In poche parole l’artista barese da intervistata è diventata lei stessa l’intervistatrice, rispondendo alle domande di Silvia con altre domande, per poi essere lei per prima a rivolgergliele. Inoltre nel farlo ha posto quesiti decisamente molto complicati, in stile Gigi Marzullo.

È andato così in scena su Canale 5 un siparietto assolutamente complesso e irresistibile, dove si è iniziato a parlare di filosofia. Alla fine la compagna di Pier Silvio Berlusconi, che era apparsa molto in difficoltà e persino sconvolta dall’inaspettata situazione creatasi all’interno del suo programma, si è davvero irritata. Ha così sbottato dicendo: “Io non ci sto capendo niente. Chiamate qualcun altro a fare questa intervista che io forse non sono in grado. Scusate. Oppure chiamate un filosofo”.