Camilla, l’avevate mai vista da giovane? Praticamente la fotocopia di Diana e per alcuni molto più bella

Camilla Parker Bowles sta per essere eletta Regina, insieme al suo Carlo, che sarà Re. Nel frattempo spuntano foto dal passato che fanno discutere. Lei era praticamente identica alla compianta Lady D.

Ormai ci siamo, il 6 maggio 2023 è praticamente alle porte. Quel giorno gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Carlo III e la sua Camilla. Se lui sarà eletto ufficialmente Re, lei sarà Regina a tutti gli effetti, non soltanto consorte. Lo aveva ampiamente deciso la compianta Elisabetta, la Regina che ha fatto la storia.

Mentre fervono i preparativi per la cerimonia, il chiacchiericcio intorno alla mitica Royal Family è aumentato ancora di più. Stavolta nel mirino non ci sono però né il Principe Harry, né tantomeno la sua Meghan, bensì Camilla. La donna è sempre stata il grande amore, quello con la A maiuscola, per Carlo.

Essendo tuttavia inizialmente entrambi sposati, avevano vissuto il loro sentimento clandestinamente. È solo quando è scomparsa Lady Diana Spencer che pian piano Camilla si è mostrata sempre più al fianco del suo Carlo. Ha saputo dunque aspettare il momento giusto per mostrarsi e vivere finalmente alla luce del sole il loro grande amore.

Camilla simile a Diana?

Grande rivale della Spencer, che l’aveva definita senza tante cerimonie il terzo incomodo, ha poi successivamente potuto contare anche sulla stima della Regina Elisabetta. Tant’è che ora sarà eletta Regina a tutti gli effetti. Pure William e la sua consorte Kate Middleton hanno iniziato a stimarla. Non per nulla quest’ultima ha anche realizzato scatti ufficiali per Camilla stessa.

Chi invece non la vedrebbe di buon occhio è Harry, che ha speso nella sua biografia Spare parole poco lusinghiere nei suoi confronti, che hanno fatto storcere il naso a papà Carlo. Ed è a quel punto che hanno iniziato a circolare sempre più a spron battuto in Rete alcuni scatti in bianco e nero di una giovane Camilla che, a onore del vero, è apparsa molto simile alla compianta Principessa Triste.

Com’era da ragazza

Allora portava capelli più lunghi e un super frangione. I lineamenti del viso erano dolcissimi. Elegantissima allora come oggi, ha sempre curato molto le sue chiome, così come la pelle del suo viso. Ed è per questo motivo che pure attualmente è una donna molto affascinante, nonché dotata di un fascino a dir poco magnetico.

Tra l’altro ciò che maggiormente ha cominciato ad apprezzare il vasto popolo Inglese è il fatto che lei tenda non solo a rispettare come si deve l’etichetta e il Bon Ton, ma a non assumere mai in pubblico atteggiamenti sopra le righe. Inoltre pare che tenda a mitigare l’aspetto più irascibile del suo Carlo, che sostiene da sempre.