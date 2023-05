Focolaio a Canale 5, scatta l’allarme rosso | Il programma rischia il disastro

Scatta l’allarme rosso per Canale 5, quel focolaio non fa presagire nulla di buono. Il programma rischia il disastro se non corre ai ripari immediatamente, cosa succederà da adesso in poi? Si torna come all’inizio? Questa non ci voleva.

Focolaio a Canale 5 e ormai, quando diciamo questa parola, purtroppo sappiamo tutti a cosa ci riferiamo. Pensavamo che fosse finita e invece ancora no, dopo questa notizia ovviamente è scattato l’allarme rosso in casa Mediaset. Il programma rischia il disastro, non si sa cosa succederà adesso, anche perché se si fermerà tutto, scoppierà nuovamente il caos. Veramente questa notizia non ci voleva.

Soprattutto perché pensavamo che la frase tanto urlata: “Andrà tutto bene“, potesse essere finalmente confermata. Invece no, anche se ormai viviamo tutti liberamente, pare che non possiamo ancora abbassare la guardia. Se ci sarà un altro slittamento, sarebbe un male per il palinsesto Mediaset, il quale potrebbe chiudere i battenti in rosso, in questa stagione.

Il caos a Canale 5

Questo messaggio di allarme, potrebbe riguardare qualunque programma attualmente in corso, anche perchè Canale 5, ha un palinsesto molto ampio, spaziamo da Verissimo, ad Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Pomeriggio Cinque, L’Isola dei famosi, il TG5 e così via.

Sta di fatto che per ogni programma del palinsesto, sarebbe una tragedia questo focolare, in quanto scatterebbe l’allarme rosso ovunque e le conseguenze di questa notizia ce le ricordiamo tutti, vorrebbe dire sospensione del programma, quarantena, slittamento delle registrazioni e così via. Veramente ognuno di noi non ne può più, vorremmo tornare alle nostre vite, a prima di quel maledetto febbraio 2020. Da quel giorno il mondo si è fermato e anche se cerchiamo di andare avanti, il ricordo di quei momenti terribili e di tutte quelle perdite innocenti ce lo porteremo con noi per tutti la vita.

Allarme rosso per Canale 5: questa non ci voleva!

Di nuovo ci troviamo a parlare di focolaio, come avrete ben capito, stiamo parlando di nuovo di casi Covid, positivi in casa Mediaset, è allarme rosso per Canale 5. Il programma in questione che rischia il disastro è Amici di Maria De Filippi. Da voci molto insistenti, riportate poi sul sito di Dagospia: “Due concorrenti sono risultati positivi al Covid. Rischio slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio”.

Ad essere stati contagiati, sarebbero da quanto viene dichiarato dai rumors, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, i quali secondo l’esperto di gossip, Amedeo Venza, sarebbero positivi ma sarebbero comunque in buona salute. Per il momento nè la De Filippi, nè dai vertici di Mediaset questa notizia è stata confermata o smentita, quello che è certo è che se fosse vero, la finale di Amici di Maria De Filippi potrebbe nuovamente slittare a data da definirsi.