Ma che razza di lavoro fa Elio Servo, acerrimo nemico di Tina? Ecco perchè è tanto insultato

Uomini e Donne, sapete che professione svolge l’affasciante cavaliere, nonché acerrimo nemico di Tina Cipollari, Elio Servo? Non lo immaginerete mai.

Uomini e Donne, non manca mai e poi mai di stupire il seguitissimo, amatissimo e nel contempo chiacchieratissimo, dating show di Canale 5 ideato e condotto dalla mitica Maria De Filippi. Anche nel corso delle ultime settimane di programmazione per tale stagione televisiva, i momenti più esilaranti e scoppiettanti in studio sono sempre più numerosi.

Grandissima protagonista in tale direzione è la storica opinionista Tina Cipollari, famosa per il suo carattere pepato e la sua lingua tagliente. Tra le sue più acerrime nemiche dobbiamo annoverare di certo Gemma Galgani e Pinuccia Della Giovanna, quest’ultima uscita da diverso tempo di scena. Tuttavia ora pare che il suo più acerrimo nemico sia un cavaliere, che le sta anche tenendo testa.

Stiamo parlando dell’affascinante Elio Servo, con il quale sono volati stracci molto pesanti durante le registrazioni. I due non si intendono proprio e pare che viaggino, come si suol dire, su onde di frequenza molto distanti tra loro. In difesa della vamp è scesa in campo anche la dama torinese che ha ha invitato l’uomo a trattarla meglio e a non spendere parole malvage e insultanti nei confronti di una donna.

Scontri sempre più accesi in studio

Il gesto non è passato inosservato ai numerosi telespettatori, così come al vasto popolo del Web, che ha prontamente condiviso la clip sui Social, facendola in men che non si dica diventare virale. Il cavaliere ha comunque minacciato la Cipollari di essere pronto ad agire per vie legali nei suoi confronti, perché stanco delle sue accuse e dei suoi attacchi.

Nel farlo ha anche sottolineato che un uomo serio e con un ruolo importante dal punto di vista lavorativo come non può certamente permettersi di riceverli, tantomeno in pubblico. A quel punto la curiosità più viva nei cuori dei telespettatori, che sono sempre molto numerosi, li ha spinti a chiedersi che mestiere svolga l’uomo.

Il suo lavoro e la sua più grande passione

Elio, dopo un passato da insegnante di educazione fisica, si è dedicato a ben altro nel corso della sua vita lavorativa. Ora come ora è amministratore unico della Oil Company Italia, che è la filiale per l’appunto italiana della nota azienda americana. È un uomo dai mille interessi e tra le sue passioni c’è da annoverare quella della barca.

Non per nulla quando gli impegni sia lavorativi che personali lo consentono, ama uscire per qualche ora con il suo gozzo cabinato in legno. Del suo privato sappiamo davvero poco, se non che è stato sposato per molti anni e che è sia padre che nonno. Ora è alla ricerca della sua anima gemella e per farlo ha scelto il palcoscenico di Uomini e Donne.