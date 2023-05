Orrenda notizia per Vladimir Luxuria: corsa folle dopo l’allarmante telefonata

Isola Dei Famosi, terribile notizia per Vladimir Luxuria. È accaduto di nuovo. I fan sono sconvolti.

La camaleontica Vladimir Luxuria è tornata saldamente al suo posto di acclamata opinionista all‘Isola Dei Famosi. La nuova e assai attesa edizione ha fin da subito fatto largamente parlare di sé. La politica è affiancata in studio nel suo ruolo non più da Nicola Savino ma da Enrico Papi. Immancabili alla conduzione Ilary Blasi e in qualità di inviato in Honduras il simpatico Alvin.

Chiaramente i numerosissimi sostenitori di Vladimir sono felicissimi di vederla nuovamente sul Piccolo Schermo, dove lei è molto presente soprattutto per i numerosi salotti Mediaset, dove lei opera da molto tempo. Tra l’altro lei è molto adatta a commentare l’Isola, visto che vi ha partecipato anni fa, vincendola.

Tuttavia esiste anche per lei, come per tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo italiano, il classico rovescio della medaglia. Infatti se ci sono tantissime persone che la amano e la apprezzano come donna e professionista, c’è anche chi la critica. Ora Vladimir ha una nuova gatta da pelare che la fa molto soffrire e le ha procurato anche molta rabbia. La notizia l’ha raggiunta con una telefonata.

Il duro momento di Vladimir

A starle accanto in momento così delicato e duro anche colleghi e amici del vasto mondo dello spettacolo come Sandra Milo, Asia Argento e Pamela Prati. Chiaramente ciò ha rappresentato una vera coccola sia per il cuore che per l’anima per gli estimatori di Vladimir che sono seriamente preoccupati per quel che è successo alla loro beniamina.

E lo sono anche perché ciò che le è accaduto di recente in passato è già successo. Il luogo del misfatto è Roma, e in particolare la zona Pigneto. Qui, come ha prontamente svelato un utente che segue con attenzione la brava e accorta opinionista dell’Isola Dei Famosi, sono praticamente all’ordine del giorno furti, o anche solo meri tentativi, auto rubate o danneggiate, nonché appartamenti letteralmente svaligiati.

Lei non si sente più al sicuro

Ha anche sostenuto che sono state avviate tante denunce ma che, ad oggi, nessuno abbia fatto nulla per risolvere tale situazione. Che cosa è successo a Vladimir? Le hanno rotto per la seconda volta la saracinesca del suo studio. Lei è molto amareggiata per ciò, dal momento che non si sente al sicuro nel quartiere dove vive.

In ogni caso pare che la situazione furti non sia migliore neppure in altri quartieri di Roma, dove l’ex parlamentare vive ed opera da moltissimo tempo. Nonostante il dispiacere e delle spese che lei dovrà nuovamente affrontare per la sistemazione della già citata saracinesca, lei non perde mai la forza d’animo e la sua ingente determinazione, che da sempre la caratterizzano.