Maria De Filippi, clamoroso contratto di lavoro per la bellissima: pronto per essere firmato in pochi minuti

Maria De Filippi ha fatto una proposta a uno dei giovani che si è messa in gioco in un suo programma televisivo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

I programmi televisivi di Maria De Filippi danno la possibilità a diverse persone di emergere nel piccolo schermo. Ad Amici, per esempio, gli allievi cercano di costruire una carriera puntando sulla propria passione. In questi giorni tutti sono preoccupati per la ballerina Isobel per via del dolore al braccio avuto nella puntata di sabato 29 aprile 2023.

Per quanto riguarda Uomini e Donne lo scopo è trovare l’amore, dunque dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si mettono in gioco. Sul trono sono seduti Nicole e Luca, i quali stanno portando avanti le rispettive conoscenze per arrivare a una scelta entro fine maggio. Prima di loro c’erano Federico e Lavinia che hanno entusiasmato fin dal primo giorno.

Lavinia è stata ospite di Verissimo con Alessio per raccontare la loro favola. Per ora va tutto a gonfie vele, anche se la convivenza può attendere. A differenza di Federico e Carola preferiscono attendere puntando per il momento sugli spostamenti con il treno, dato che lui vive a Caserta e lei a Roma.

Federico e Carola stanno vivendo la loro relazione alla luce del sole, in quanto hanno dichiarato di essere follemente innamorati. La non scelta, Alice, potrebbe tornare nello studio nella prossima edizione in qualità di tronista? E’ ancora avvolta nel mistero la risposta, eppure ha ricevuto un’altra proposta che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Un lavoro in produzione

Alice ha sempre saputo in cuor suo di non essere la scelta, ma nonostante tutto ha voluto andare fino in fondo. In varie occasioni è stata tentata di mollare e tornare alla sua solita routine, ma Federico le chiedeva ogni volta di tornare. Alice non ha mai nascosto i suoi sentimenti, quindi è risultata più credibile rispetto a Carola decisamente più introversa.

In una puntata la De Filippi ha riferito che per presentarsi alle registrazioni la giovane ha perso il lavoro. Per questo motivo non ha esitato a offrirle un posto di lavoro dietro le quinte del suo programma televisivo. Il video della proposta è stato pubblicato sulla pagina Instagram trash.educato nel mese di febbraio.

Curiosità sul team di UeD

Alice ha 26 anni e vive a Siena dopo essere stata per anni in Australia. Ha lavorato come store manager in un negozio di abbigliamento da uomo. Tutti avevano dato per scontato che sarebbe stata lei la scelta per l’evidente coinvolgimento mentale e fisico.

Non si sa se valuterà la proposta di lavoro. Fatto sta che come lei anche altri ex volti hanno avuto quest’opportunità. Si possono menzionare Teresa Cilia, Laura Frenna (non scelta di Andrea Damante) e Fabio Ferrara (scelta di Ludovica Valli).