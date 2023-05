Laura Chiatti e Marco Bocci lo hanno fatto per strada e si sono filmati: i fan sotto shock, hanno davvero esagerato

Laura Chiatti e il marito Marco Bocci in versione choc. Il video ha lasciato sconvolti i più. Lo hanno fatto per davvero in strada.

Sono ormai una coppia molto consolidata del vasto mondo del Cinema e dello Spettacolo in generale, i bellissimi Laura Chiatti e Marco Bocci. Vere e proprie star della fiction nostrana, possiedono da tempo il classico zoccolo duro di estimatori, che li seguono con interesse anche sui vari profili Social.

Mai un’ombra o una chiacchiera eccessiva sul loro amore, consolidato non solo da un matrimonio, ma anche dall’arrivo di due bambini, che sono la luce dei loro occhi. Quando non lavorano e non sono impegnati sui rispettivi set, i due amano trascorrere il loro tempo in compagnia delle loro creature, degli amici più intimi e dei loro cari, ben lontani dal clamore mediatico.

Adorano poi stare nella loro casa, completamente immersa nella natura, fare tanto sport e lunghe passeggiate. Nel loro tempo libero optano per look e outfit casual e sportivi, con i quali sovente si mostrano in scatti e video ai loro numerosissimi estimatori sui Social, in particolare su Instagram.

Il video che fa discutere in Rete

Qui, quando chiaramente gli impegni sia personali che professionali lo consentono, amano mantenere un contatto costante e diretto con loro. Inoltre, oltre a tenerli aggiornati sulle loro novità lavorative, sono soliti svelare alcuni momenti della loro quotidianità, regalando non solo emozioni a non finire, ma anche tantissime risate.

Del resto sia Laura che Marco sono due persone non solo ironiche, ma anche altamente autoironiche. Ed è certamente anche tale loro modo di essere che li aiuta e non poco ad affrontare le varie difficoltà che la vita riserva ad ognuno di noi. Ora la coppia sta facendo molto parlare di sé sul Web per un video, decisamente fuori dagli schemi, che sta circolando e che è divenuto in men che non si dica virale. Lo hanno fatto davvero in strada.

Marco lo ha fatto per davvero

Non si tratta per la verità di qualcosa di peccaminoso, ma di un gesto che in ogni caso ha lasciato sconvolti i più. L’attrice ha infatti ripreso col suo fedele telefonino il suo affascinante marito, mentre si accingeva a fare la pipì in campagna, durante una pausa dalla guida in autostrada. Marco all’inizio è sembrato divertito dalla trovata della moglie, ma poi l’ha invitata a fermare la ripresa.

A rendere il video ancora più divertente e irriverente è la presenza del brano, interpretato da Pippo Franco, Mi Scappa La Pipì Papà, decisamente perfetto per il momento. Risate a non finire per il filmato e, per il grande dispiacere di Marco, la moglie non ha affatto cancellato, ma addirittura lo ha anche condiviso sui Social.