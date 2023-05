Temptation Island, che fine hanno fatto le coppie più amate? Che il viaggio nei loro sentimenti (attuali) abbia inizio

Temptation Island per la gioia dei telespettatori tornerà in onda proponendo delle dinamiche avvincenti. A distanza di anni dall’ultima edizione, molti si chiedono che fine abbiano fatto delle coppie.

Il programma televisivo di Maria De Filippi fa compagnia agli italiani nel periodo estivo, subito dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. Si mettono alla prova delle coppie che vogliono fare chiarezza con i propri sentimenti. Per quasi un mese i fidanzati stanno in compagnia delle tentatrici mentre le fidanzate sono alle prese con i tentatori.

Si tendono a creare delle dinamiche tali da spingere il pubblico a restare incollato davanti allo schermo. Sara Affi Fella e Nicola Panico, per esempio, hanno entusiasmato i fan anche se sono andati via dal reality separatamente. Lei poi ha avuto la possibilità di sedersi sul trono per poi scegliere Luigi Mastroianni. Alla fine si è scoperto che in realtà non si sono mai lasciati, dunque sono stati presi di mira sui social.

Altre coppie, invece, si sono fortificate grazie alla loro esperienza. Si possono citare Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Nel 2015 si sono messi in gioco e adesso non solo sono marito e moglie, ma sono anche genitori di tre splendidi bambini.

Per quanto riguarda le coppie dell’ultima edizione andata in onda stanno ancora insieme? Sicuramente i telespettatori si ricorderanno di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Angusti, Manuela Carriero e Stefano Sirena. Ecco che fine hanno fatto.

Il mancato lieto fine

Tommaso e Valentina hanno fatto discutere per via della loro differenza d’età. Lei si è sempre lamentata della gelosia eccessiva di lui. Infatti in spiaggia non poteva indossare il costume a due pezzi. Cosa che ha fatto nel villaggio dei fidanzati. Il ragazzo, per ripicca, si è avvicinato alla tentatrice Giulia fino a baciarla. Come se non bastasse ha promesso che si sarebbero visti al di fuori del reality. Di conseguenza Valentina non ha esitato a chiedere il falò di confronto per lasciarlo.

Per quanto riguarda Manuela e Stefano, le cose hanno preso una brutta piega fin dal primo giorno. Lei col tempo si è legata sempre più al tentatore Luciano Punzo al punto tale da andare via insieme. I telespettatori hanno approvato la loro relazione perché Stefano non ha fatto altro che sminuirla negli anni della relazione. I due sono andati a convivere, però attualmente sono single.

“Ti smonto come un mobile dell’Ikea”

La frase di Lara Zorzetto rivolta all’ex fidanzato Michael De Giorgio è passata alla storia del programma. Il pubblico non ha gradito delle dichiarazioni di lui sul conto della ragazza, quindi la situazione è degenerata. Sono andati via separatamente.

Oggi lei è madre di Leonardo, nato dalla relazione con Mattia Monaci. Dopo la tempesta anche lei ha potuto gioire in seguito all’archiviazione della storia con Michael.