Isobel, la promessa fatta a Cricca prima dell’addio: nessuno finora era riuscito a sentire le parole

Finalmente svelate quelle parole che finora nessuno era riuscito a sentire, ecco la promessa che Isobel ha fatto a Cricca prima di dirgli addio per sempre. È stato un momento molto amaro non solo per loro, ma anche per chi li ha seguiti da casa.

Momenti di dolore sono stati quelli che abbiamo visto tra Cricca e Isobel prima di salutarsi per sempre. Ecco che promessa gli ha fatto la Kinnear prima di dirgli addio, fino ad adesso quelle parole non era riuscito a sentirle nessuno. Fate attenzione, una volta che i rubinetti si apriranno, sarà difficile richiuderli, momento di vero sconforto per i due giovani.

“Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”, citava William Shakespeare in una delle sue opere più belle scritte finora, ovviamente parliamo di Romeo e Giulietta. Anche se “non ci fu storia di maggior dolore che quella di Giulietta e del suo Romeo”, anche quella tra Cricca e Isobel a fattore di tristezza c’è andata molto vicina, anche se fortunatamente per loro, l’epilogo non è stato così drammatico.

Quell’amore nato tra i banchi di scuola

Come tutti sapranno, nella settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, durante la consueta sfida, i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, hanno deciso di salvare Aaron Cenere e di eliminare Giovanni Cricca dalla scuola. In seguito, quello che è intercorso è stato un momento molto amaro, in quanto i saluti commoventi che gli hanno rivolto i suoi compagni, nonché la dedica social di Lorella Cuccarini ha fatto commuovere tutti, anche gli spettatori da casa, come si può leggere da quei commenti lasciati sui social.

Il momento più difficile però senza dubbio è stato durante lo straziante addio tra Cricca e Isobel, in quanto quell’amore poco capito, in realtà era più potente di quello che si poteva immaginare. Se in un primo momento i telespettatori avevano intuito che tra Isobel e Cricca ci fosse del tenero, in seguito quella storia d’amore sembrava essersi raffreddata. Quando tutti pensavano che tra i due ormai la storia fosse finita, quelle canzoni dedicate e quegli sguardi rubati captati dalle telecamere, hanno fatto maggior chiarezza su quella storia d’amore che forse i due allievi di Amici volevano tenere per loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Quelle parole finora sconosciute

Finalmente sono state svelate quelle parole che nessuno era riuscito a sentire, ecco la qual è stata la promessa che Isobel ha fatto al “suo” Cricca: “Dai! Ti rivedrò ancora. Te lo prometto. E’ una promessa”.

Per tutta risposta, il ragazzo ha poi così salutato tutti: “E’ l’amore ragazzi, l’amore prende la pancia. Impegnatevi e pulite tutta la casa, mi raccomando. Vi voglio bene. A Isobel la amo, a voi vi voglio bene”.