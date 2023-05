Belen scatenata: beccata proprio con quella cosa in mano: il vizietto che costa meno di 10 euro

Belen Rodriguez, la bellissima e amatissima showgirl argentina fa nuovamente parlare di sé. Il suo nuovo vizietto, decisamente low cost.

Lei non è solo un’artista molto apprezzata e un’immensa professionista, ma è pure considerata nel nostro Paese una vera e propria diva. Qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica, diventa in men che non si dica fonte di acuto interesse per la Cronaca Rosa, dove lei è sempre una delle indiscusse protagoniste.

Donna bellissima, nonché molto sensuale e dotata di una fisicità fuori dal comune, Belen sa come incantare in un battito di ciglia i suoi numerosi estimatori. Tornata saldamente al timone, a livello di conduzione, delle Iene, nonché attiva più che mai sui Social, tiene banco praticamente ovunque per via della sua vita privata, che tale mai e poi mai riesce a rimanere.

Dalla tarda primavera del 2022 è tornata nuovamente a fare coppia fissa, per la gioia dei più affezionati fan, con il marito Stefano De Martino, con il quale ha messo al mondo Santiago. La loro storia è nata molti anni fa, quando lui era ancora legato sentimentalmente parlando ad Emma Marrone. Lei invece aveva da poco concluso la sua lunga e travagliata storia d’amore con Fabrizio Corona.

La chiacchieratissima vita sentimentale di Belen

Si conobbero ad Amici e il tradimento di lui, nei confronti della cantante salentina, avvenne praticamente in diretta. Poi il matrimonio lampo e la costruzione di una famiglia. Sembravano una coppia perfetta, ma l’idillio all’improvviso si ruppe. Ci riprovarono poi di nuovo, ma senza successo, fino a quando, lo scorso anno, l’amore trionfò di nuovo.

Nel frattempo la Rodriguez ha anche messo al mondo un’altra figlia, la piccola Luna Marì con l’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, che è stato in forza al GF Vip 7. Si è anche vociferato che lei volesse allargare la famiglia mettendo al mondo un’altra creatura con il suo Stefano. Tuttavia, nel frattempo, hanno iniziato a circolare altre voci che parlerebbero di un’altra crisi di coppia.

Scatenata in discoteca con il suo nuovo vizio

Di recente Belen è stata beccata da alcuni fan durante il ponte del I maggio senza il suo Stefano in discoteca, mentre si scatenava con alcuni amici in pista. È apparsa divertita e scanzonata e per nulla triste. Bellissima e super in forma forma, tra un canto e un ballo, ha mostrato il suo nuovo vizio, decisamente poco costoso, visto che costerebbe per mantenerlo sui 10 euro.

Si tratterebbe della sigaretta elettronica. Gli scatti sono stati realizzati presso Le Fonderie Musicali, la nota discoteca sita sull’isola di Albarella, nella zona di Rosolina (Rovigo). Qui tra l’altro la splendida showgirl argentina possiede una casa, dove ama andare per rilassarsi e appunto divertirsi di tanto in tanto. Peccato che in tale frangente lo abbia fatto senza l’affascinante De Martino.