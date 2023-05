Carlo Cracco, la grave perdita è terribile: l’annuncio è straziante | Il web stretto intorno a lui

Carlo Cracco, brutte notizie per lo stimatissimo chef stellato. I suoi fan sono senza parole.

È indubbiamente un grandissimo professionista, lo chef stellato Carlo Cracco. Diventato famoso ad ampio raggio presso il grande pubblico per il suo ruolo di giudice severo e integerrimo a Masterchef Italia, è anche molto apprezzato dalle donne per il suo fascino a dir poco magnetico. Ed è per questo motivo che l’abbiamo anche notato in veste di testimonial per alcune realtà, con tanto di spot in rotazione TV.

Cracco è pure un grandissimo imprenditore nel settore della ristorazione. Ha pure aperto nel corso del tempo vari ristoranti degni di nota e che hanno pure fatto a lungo parlare di sé per via dei costi che bisognerebbe sostenere per andarci a mangiare. Molti poi sul Web si sarebbero lamentati in certi casi per le porzioni, ritenute troppo striminzite.

Tuttavia quella che lui propone è una cucina gourmet, che pone la massima attenzione non solo sulla qualità degli alimenti, degli aromi e die condimenti utilizzati per ogni piatto, ma anche sulla vera e propria arte dell’impiattamento, che non è mai e poi mai da sottovalutare. Non per nulla esistono in tutta Italia corsi mirati volti a insegnarlo step by step anche ai meri appassionati di cucina, proposti da vari professionisti.

Tutto ok nel privato

Carlo, come poco fa dicevamo, è anche un personaggio televisivo molto noto e che deve indubbiamente la sua fama a livello mediatico a Masterchef Italia essendo un programma molto seguito dagli italiani di ogni età. Da quando è apparso in TV ha iniziato ad aleggiare attorno alla sua figura tanta curiosità riguardo al suo privato, del quale lui è molto geloso.

Sappiamo che è sposato e che ha ben quattro figli. Insomma, come si suol dire, le sue numerose fan , devono necessariamente mettersi il cuore in pace, anche perché il suo matrimonio va a gonfie vele. Lo stesso purtroppo non si potrà dire a quanto pare di un suo ristorante che, anche in tempi recenti, ha fatto chiacchierare molto di sé per l’estrema ricercatezza dei piatti proposti alla clientela e per l’indubbia qualità.

Conti in rosso per il noto ristorante

Stiamo parlando del ristorante di Cracco sito nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, che non starebbe navigando a quanto pare in acque chete. Il Giornale ci ha rivelato che i soci della Felix srl, che è la società proprietaria per l’appunto del ristorante controllata dalla Cracco Investimenti, avrebbero realizzato una riunione ove avrebbero discusso del bilancio negativo ottenuto da suddetto locale dal 2018, che è l’anno dell’apertura.

Purtroppo l’esito non è stato positivo, dal momento che i conti risulterebbero in rosso. Non per nulla, dati alla mano, si sarebbe persa la bellezza di 4,6 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, che ha fatto impallidire i suoi numerosi estimatori. Tuttavia al momento lo chef non ha voluto dire nulla al riguardo, sparendo da diverse ore anche dal suo Profilo Ufficiale Instagram.