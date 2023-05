Andrea Delogu, dopo anni di speculazioni ora lo ha ammesso su Stefano: “Avevo il cuore spezzato e…”

Andrea Delogu, a lunghissima distanza, a ruota libera su Stefano De Martino. La verità sul loro rapporto.

Lei è una conduttrice molto amata dagli italiani, che ci ha fatto anche sognare ad occhi aperti negli scorsi mesi all’Anteprima Feastival con mise decisamente sensuali e super femminili. Lui è uno showman decisamente bravo e brillante, nonché il marito di una showgirl apprezzatissima nel nostro Paese. Stiamo chiaramente parlando di Belen Rodriguez.

Andrea Delogu e Stefano De Martino sono certamente due personaggi del vasto mondo televisivo e più in generale dello Spettacolo italiano, sempre sulla cresta dell’onda. Non solo per la lor professionalità, ma anche per la loro vita privata, che difficilmente tale riesce a rimanere. Lui in particolare è chiacchieratissimo da quando, ormai moltissimi anni fa, si è legato sentimentalmente parlando alla Rodriguez.

Il loro amore fece scalpore anche perché lui era ancora fidanzato con Emma Marrone e il tradimento con l’argentina avvenne in diretta ad Amici. Lui rivestiva il ruolo di ballerino professionista, mentre Belen era stata espressamente chiamata da Queen Mary per ballare con lui. La cantante salentina, insieme alla collega Elisa Toffoli, svolgeva il ruolo di coach.

La loro chiacchierata vita sentimentale

Stefano e la Rodriguez hanno dimostrato ben presto di fare sul serio, con tanto di matrimonio e la nascita di Santiago. L’idillio finì di lì a breve e lei ebbe altri numerosi flirt e storie importanti. Ha anche messo al mondo un’altra creatura con Antonino Spinalbese. La showgirl argentina e lo showman campano sono nuovamente tornati a fare coppia fissa da un anno e mezzo circa, per l’immensa gioia dei loro sostenitori.

Andrea invece ha visto finire il suo matrimonio con il collega Francesco Montanari. Oggi è nuovamente innamorata e felice con un ben più giovane modello, di nome Luigi Bruno, con il quale non si nasconde più. A poche settimane dalle registrazioni del nuovo programma estivo in compagnia di Stefano De Martino, la Delogu ha parlato a ruota libera del loro rapporto e che cosa fece lui per lei anni fa.

La verità del loro rapporto

Durante una sua chiacchierata cuore aperto per il Corriere della Sera, la conduttrice e scrittrice ha parlato a lungo della separazione, avvenuta nel 2021, con il collega Francesco Montanari. Per lei è stata davvero dura concludere quel rapporto e ha provato decisamente molto dolore. A starle accanto in un momento così difficile anche il marito di Belen Rodriguez, che lei ha definito una persona stupenda e solare.

“Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato. Mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me”, ha dichiarato Andrea, che ha poi smentito categoricamente il flirt con il collega. I due sono solamente grandisismi amici, si stimano a vicenda e si vogliono molto bene.